Вратарь «Вашингтона» Линдгрен про 0:6 с «Аризоной»: «Нужно выбросить игру из головы, она была неприятной для всех. Никаких оправданий»

Теги Вашингтон Аризона НХЛ Чарли Линдгрен Хоккей

Чарли Линдгрен остался недоволен поражение «Вашингтона» от «Аризоны» (0:6).

Напомним, вратарь «Вашингтона» Дарси Кюмпер пропустил 3 шайбы после 5 бросков «Аризоны» в первом периоде и был заменен на Линдгрена.

«Просто нужно выбросить матч из головы. Это была довольно неприятная игра для всех. Но все равно, никаких оправданий. Мы должны показать себя и играть лучше, чем сейчас. Но да, стоит выбросить игру из головы это. В следующей игре мы будем лучше», – сказал вратарь «Вашингтона».

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