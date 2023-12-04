Байфилд сделал дубль в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд по голам за сезон – 6 в 21 игре

Куинтон Байфилд сделал дубль в матче с «Колорадо» .

« » обыграли «Эвенланш» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

21-летний форвард был признан 1-й звездой встречи. В активе второго номера драфта НХЛ-2020 стало 18 (6+12) очков в 21 матче при полезности «+13».

обновил личный рекорд по голам за сезон (ранее – 5 шайб в 40 играх, 2021/22). Чтобы обновить личный рекорд по очкам (22 в 53 играх, 2022/23), ему осталось набрать 5 баллов.