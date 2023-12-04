Байфилд сделал дубль в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд по голам за сезон – 6 в 21 игре

Теги Колорадо Лос-Анджелес НХЛ Куинтон Байфилд Хоккей

Куинтон Байфилд сделал дубль в матче с «Колорадо» .

«Лос-Анджелес» обыграли «Эвенланш» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

21-летний форвард был признан 1-й звездой встречи. В активе второго номера драфта НХЛ-2020 стало 18 (6+12) очков в 21 матче при полезности «+13». 

Байфилд обновил личный рекорд по голам за сезон (ранее – 5 шайб в 40 играх, 2021/22). Чтобы обновить личный рекорд по очкам (22 в 53 играх, 2022/23), ему осталось набрать 5 баллов. 

4 комментария
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больше чем у Овечкина
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выходит потихоньку на проектную мощность Байфилд) летом королям пол команды надо переподписывать, включая его, интересно как они с этим справятся
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быстрый и мощный, прогресс радует
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