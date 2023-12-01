«Айлендерс» обыграли «Каролину» (5:4 ОТ) при 16:43 по броскам. Варламов стал 1-й звездой с 39 сэйвами, Кочетков пропустил 5 шайб
«Айлендерс» обыграли «Каролину» (5:4 ОТ) при 16:43 по броскам.
Вратарь клуба с Лонг-Айленда Семен Варламов сделал 39 сэйвов и был признан 1-й звездой встречи.
В его активе 4 победы в 8 играх сезона при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50.
Ворота «Харрикейнс» защищал Петр Кочетков, отразивший 11 бросков из 16 (68,8%). В 9 матчах сезона у него 3 победы (87,8%, 2,93).
Думаю он и бы основным потянул