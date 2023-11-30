Замула о том, что Панарин побрился налысо: «Торторелла сказал: «Вы, русские, сумасшедшие, но я вас люблю». Джон, наверное, не знает, что смартфоны бывают – в раздевалке открутил все телевизоры»

Егор Замула рассказал, как Джон Торторелла относится к российским хоккеистам.

– Из тех историй, которые он вам рассказывал летом, что-нибудь можете вспомнить?

– Про Евгения Артюхина.

Торторелла сказал мне, что это единственный русский, который на летних сборах пробегал его тесты лучше всех североамериканцев. «Сильный мужик, просто робот, который любит работать!» – восхищался тренер.

Я не удивлен, потому что видел Артюхина и прошлым летом, и этим. Там ноги как скалы. Мощный человек!

– Привет от Тортореллы ему передали?

– Да, и обратно тоже. Еще разговаривали с тренером про Панарина, когда тот побрился налысо.

Тортс спросил меня, почему он побрился. Я ему ответил то, что мне передали ребята из его команды про плохой прошлый сезон – поэтому, мол, и решил. Торторелла посмеялся и сказал: «Вы, русские, сумасшедшие, но я вас люблю».

И добавил, что, если появится возможность пообщаться с Артемием, то он будет рад. И вообще, говорит, всем русским передавай привет.

Он нас любит и уважает за то, что мы придаем этой лиге много азарта, впечатлений и красивых шайб.

– Переход Панарина на кнопочный телефон Торторелла никак не комментировал?

– А он, наверное, не знает, что смартфоны бывают, и сам с кнопочным ходит, ха-ха! Я его ни разу не видел с телефоном, потому что у нас в раздевалке все запрещено, даже телевизор.

У каких-то команд стоят современные мониторы, и тренеры все объясняют с их помощью.

У нас же Торторелла в первый же день пришел, открутил все телевизоры и заставил поставить старые хоккейные планшетки.

Он говорит: «Вот здесь будет время собрания написано. Кто забудет, во сколько, может не приходить потом на игру». И реально – за любое опоздание он снимает с игры. Без разницы, что за собрание.

Все очень строго, и если написано, что оно в пять вечера, то за пятнадцать минут уже все сидят. Потому что он может начать раньше. Все зависит от настроения, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.