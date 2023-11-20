«Питтсбург» не пропустил ни одной шайбы в 5 играх в этом сезоне – лучший показатель в НХЛ

«Питтсбург» не пропустил ни одной шайбы в 5 играх в этом сезоне.

Сегодня «Пингвинс» обыграли «Вегас» (3:0) в матче регулярного чемпионата .

Матч на ноль стал для команды уже пятым в этом сезоне. Ранее команда обыграла «Вашингтон» (4:0), «Колорадо» (4:0), «Анахайм» (2:0) и «Баффало» (4:0).

Основной вратарь команды сделал 3 шатаута и лидирует по их числу в сезоне.

Сегодня на ноль сыграл , а еще один шатаут получился совместным – после замены Джерри из-за травмы матч с «Дакс» доиграл .

На втором месте по числу игр на ноль находятся « » (3, Семен Варламов – 2, Илья Сорокин – 1). Далее следует группа команд с 2 такими матчами.

Отметим, что «Питтсбург» делит 7-е место в списке самых мало пропускающих команд в сезоне (46 шайб в 17 играх без учета решающих буллитов). Первое место у «Бостона» (32 шайбы в 16 играх), второе – у «Рейнджерс» (33 в 15).