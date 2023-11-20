«Питтсбург» не пропустил ни одной шайбы в 5 играх в этом сезоне – лучший показатель в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Бостон Семен Варламов НХЛ Илья Сорокин Магнус Хелльберг Алекс Неделькович Тристан Джерри Хоккей

«Питтсбург» не пропустил ни одной шайбы в 5 играх в этом сезоне.

Сегодня «Пингвинс» обыграли «Вегас» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Матч на ноль стал для команды уже пятым в этом сезоне. Ранее команда обыграла «Вашингтон» (4:0), «Колорадо» (4:0), «Анахайм» (2:0) и «Баффало» (4:0). 

Основной вратарь команды Тристан Джерри сделал 3 шатаута и лидирует по их числу в сезоне.

Сегодня на ноль сыграл Алекс Неделькович, а еще один шатаут получился совместным – после замены Джерри из-за травмы матч с «Дакс» доиграл Магнус Хелльберг

На втором месте по числу игр на ноль находятся «Айлендерс» (3, Семен Варламов – 2, Илья Сорокин – 1). Далее следует группа команд с 2 такими матчами. 

Отметим, что «Питтсбург» делит 7-е место в списке самых мало пропускающих команд в сезоне (46 шайб в 17 играх без учета решающих буллитов). Первое место у «Бостона» (32 шайбы в 16 играх), второе – у «Рейнджерс» (33 в 15). 

3 комментария

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siralexf
Вроде и на 0 играют, но ощущения надежности нет
+2
0
+2
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K0run
Каролине и Нью Джерси слили ведя в счёте, хоть Вегас обыграли и на том спасибо. Следующая игра с Рейнджерс они в супер форме будет тяжело...
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0
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