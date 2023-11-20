«Питтсбург» не пропустил ни одной шайбы в 5 играх в этом сезоне – лучший показатель в НХЛ
«Питтсбург» не пропустил ни одной шайбы в 5 играх в этом сезоне.
Сегодня «Пингвинс» обыграли «Вегас» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Матч на ноль стал для команды уже пятым в этом сезоне. Ранее команда обыграла «Вашингтон» (4:0), «Колорадо» (4:0), «Анахайм» (2:0) и «Баффало» (4:0).
Основной вратарь команды Тристан Джерри сделал 3 шатаута и лидирует по их числу в сезоне.
Сегодня на ноль сыграл Алекс Неделькович, а еще один шатаут получился совместным – после замены Джерри из-за травмы матч с «Дакс» доиграл Магнус Хелльберг.
На втором месте по числу игр на ноль находятся «Айлендерс» (3, Семен Варламов – 2, Илья Сорокин – 1). Далее следует группа команд с 2 такими матчами.
Отметим, что «Питтсбург» делит 7-е место в списке самых мало пропускающих команд в сезоне (46 шайб в 17 играх без учета решающих буллитов). Первое место у «Бостона» (32 шайбы в 16 играх), второе – у «Рейнджерс» (33 в 15).
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