Хенкель о матче с «Салаватом»: «Никому из нас не хочется уступать в Зеленом дерби. Постараемся вернуть должок»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Кристиан Хенкель Хоккей

Кристиан Хенкель поделился ожиданиями от матча против «Салавата Юлаева».

– Насколько важно взять реванш у «Салавата» за последнее поражение?

– Важно. Никому из нас не хочется уступать в Зеленом дерби, это большие матчи. Постараемся вернуть должок.

– Какой эмоциональный фон после победы над «Динамо»?

– Когда побеждаешь – хорошее настроение, выигрывать всегда приятно. Нужно стараться, работать. «Зеленое дерби» – это большая игра, к которой приковано внимание, всегда полные трибуны болельщиков, – защитник защитник «Ак Барса».

1 комментарий

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Ачиваков Марат
Игра покажет, Салават Ю нужны победы. Ждем с нетерпением начало матча.
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