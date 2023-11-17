Кокорев о 1-й победе «Сочи» за 10 матчей: «Так старались, что были и драки, и множество удалений, но мы верили только в то, что победим»

Дмитрий Кокорев подвел итоги матча с «Ладой» (5:4 Б).

« » прервал серию из 9 поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Наконец-то поздравляю с победой наших болельщиков, наших парней, всю команду. Мы вышли только, чтобы победить. И так старались, что были и драки, и множество удалений, но мы верили только в то, что победим.

Благодарен парням, мы выстояли в определенных моментах, до конца боролись, заслуженная победа для нас. Но нельзя расслабляться, следующий соперник – грозный, ЦСКА. Будем настраиваться, опять же, только на победу. Дай бог, чтобы у нас опять начало все получаться.

«Сочи» часто пропускает серийные шайбы? Работаем над этим, разговариваем, это ошибки частного характера. Будем потихоньку это убирать, сегодня, честно говоря, нелепая шайба залетела. Показываем видео, общаемся – будем надеяться, что это все у нас уйдет и все будет хорошо», – сказал главный тренер «Сочи».