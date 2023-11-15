«Сибирь» продлила братьев Климовичей до 2025 года. Клуб назвал «целенаправленной ложью» информацию про 40 млн за 2 сезона

«Сибирь» подтвердила продление контрактов с братьями Климовичами.

Новые соглашения с форвардами Иваном Климовичем и Егором Климовичем рассчитаны до 30 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что сыновья спортивного директора « » заработают 40 млн рублей на двоих за два года.

20-летний Иван Климович в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 5 (4+1) очков в 29 играх, 18-летний Егор – 3 (1+2) балла в 22 играх.

«Этот шаг доказывает, что декларирование целей и задач не пустая болтовня, а стратегия развития клуба. Нам удалось сохранить наших воспитанников в родном клубе, не смотря на многочисленные просьбы из разных клубов об их продаже.

Омрачает лишь нездоровая шумиха, то и дело возникающая в разных интернет-ресурсах и СМИ.

Но мы точно знаем от кого идет инициатива ввести общественность в заблуждение и распространить в несколько раз завышенные контрактные условия Ивана и Егора, что позволило тиражировать догадки, делая выводы на основании целенаправленной лжи.

Ответ клуба последует. Не сомневайтесь», – сообщил гендиректор новосибирцев .