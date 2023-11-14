Кравец о победе: «Северсталь» здорово играет, но «Авангард» немножко не поверил, что они действительно такие. Потом мы владели инициативой, особенно в 3-м периоде»

Теги Авангард Северсталь КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец оценил победу над «Северсталью».

«Авангард» победил со счетом 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Получилось интересное шоу для зрителей. Весело, много голов, красивая, быстрая, агрессивная игра.

Мы знали, что «Северсталь» очень достойно играет, выиграла много игр, талантливые молодые ребята играют на скорости, здорово играют в пас, короткие передачи.

Немножко ребята не поверили, что «Северсталь» действительно такая. Поэтому первый период был не такой удачный.

Потом владели инициативой, особенно в третьем периоде. Дожали соперника.

К сожалению, пропустили гол за четыре секунды. Все бывает, все ошибаются.

Два очка в копилочку положили, будем дальше тренироваться, исправлять и добавлять по всем компонентам», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.

«Авангард» выиграл 7 матчей подряд, поднявшись на 2-е место Востока. «Северсталь» отыгралась на 59:56, но уступила в овертайме

15 комментариев

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pizzatcarizza
Чего чего? Какой инициативой в четвертом владел Авангард?
+4
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Ыжык
Сегодня в минусах все тоже и неожиданно Буше, хотя с его игровым времени, больше 25, это нормально.
С вратарями у нас прям вообще кромешный швах.
+2
0
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Георгий Волков
Ответ Габорик
В общем по классике - Мишуров не тащит и свои стабильные 3-4 штуки пропустит от любой команды. Защита это тоже особенная радость, Шулак на мороз, с Киселевичем на пару. Чистяков сдал, Чмыхов и тот увереннее выглядит. А в нападении просто тоска. Нужен нормальный центр. И хотя бы один крайний - игровик, чтобы тот же Венгр не мучался с двумя поленьями :)
Защита да, но Мишуров чего? Ну первую мог потащить, а остальные? Там или до пустых разыграли, либо с пары метров бросок
+3
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pizzatcarizza
Ответ pizzatcarizza
Чего чего? Какой инициативой в четвертом владел Авангард?
В третьем*. Пардон
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Ястреб
Красавцы💪
Так держать 👏
+1
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Габорик
В общем по классике - Мишуров не тащит и свои стабильные 3-4 штуки пропустит от любой команды. Защита это тоже особенная радость, Шулак на мороз, с Киселевичем на пару. Чистяков сдал, Чмыхов и тот увереннее выглядит.

А в нападении просто тоска. Нужен нормальный центр. И хотя бы один крайний - игровик, чтобы тот же Венгр не мучался с двумя поленьями :)
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Габорик
Ответ Саша Константинов
В нападений тоска по 5-6 забиваем а в нападении тоска я и не знал что аванард должен забивать по 9 шаиб .
Если устраивает игра 2 и 3 звена нападения, то у меня нет вопросов. К четвёртой тройке претензий не предъявить, играют как умеют.

Первая тройка тащит, поэтому их выносим за скобки, а кроме них тоска, и глупо это отрицать.
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Саша Константинов
Ответ Габорик
Если устраивает игра 2 и 3 звена нападения, то у меня нет вопросов. К четвёртой тройке претензий не предъявить, играют как умеют. Первая тройка тащит, поэтому их выносим за скобки, а кроме них тоска, и глупо это отрицать.
Ну сегодня 2 шаибы забили не 1 тройка конечно хотелось бы кого нибудь в край во 2 звено но так тоже нормально.
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Саша Константинов
Ответ Габорик
Если устраивает игра 2 и 3 звена нападения, то у меня нет вопросов. К четвёртой тройке претензий не предъявить, играют как умеют. Первая тройка тащит, поэтому их выносим за скобки, а кроме них тоска, и глупо это отрицать.
может те же беляев и телегин да помогут,когда восстановяться.
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Саша Константинов
Ответ Габорик
Если устраивает игра 2 и 3 звена нападения, то у меня нет вопросов. К четвёртой тройке претензий не предъявить, играют как умеют. Первая тройка тащит, поэтому их выносим за скобки, а кроме них тоска, и глупо это отрицать.
Ну если мы сумеем найти крайка во 2 звено то кубок уже можно вручать нам.
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Саша Константинов
Ответ Ыжык
Сегодня в минусах все тоже и неожиданно Буше, хотя с его игровым времени, больше 25, это нормально. С вратарями у нас прям вообще кромешный швах.
а может хоть чуть о позитиве остальные звенья забили 2.5 гола и по сути потихоничьку начали приносить голы .
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Габорик
Ответ Ыжык
Сегодня в минусах все тоже и неожиданно Буше, хотя с его игровым времени, больше 25, это нормально. С вратарями у нас прям вообще кромешный швах.
Восхищает, что Буше выходит в меньшинстве в таком важном матче, больше ж некому, странно, что Спунер не в паре, а Николишин :)
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Ыжык
Ответ Габорик
Восхищает, что Буше выходит в меньшинстве в таком важном матче, больше ж некому, странно, что Спунер не в паре, а Николишин :)
Ну после прошлого очень важного матча, против пожизненного аутсайдера, Буше прям дали отдохнуть,аж на две минуты меньше сыграл.
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