Кравец о победе: «Северсталь» здорово играет, но «Авангард» немножко не поверил, что они действительно такие. Потом мы владели инициативой, особенно в 3-м периоде»
Михаил Кравец оценил победу над «Северсталью».
«Авангард» победил со счетом 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Получилось интересное шоу для зрителей. Весело, много голов, красивая, быстрая, агрессивная игра.
Мы знали, что «Северсталь» очень достойно играет, выиграла много игр, талантливые молодые ребята играют на скорости, здорово играют в пас, короткие передачи.
Немножко ребята не поверили, что «Северсталь» действительно такая. Поэтому первый период был не такой удачный.
Потом владели инициативой, особенно в третьем периоде. Дожали соперника.
К сожалению, пропустили гол за четыре секунды. Все бывает, все ошибаются.
Два очка в копилочку положили, будем дальше тренироваться, исправлять и добавлять по всем компонентам», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.
«Авангард» выиграл 7 матчей подряд, поднявшись на 2-е место Востока. «Северсталь» отыгралась на 59:56, но уступила в овертайме
С вратарями у нас прям вообще кромешный швах.
Так держать 👏
А в нападении просто тоска. Нужен нормальный центр. И хотя бы один крайний - игровик, чтобы тот же Венгр не мучался с двумя поленьями :)
Первая тройка тащит, поэтому их выносим за скобки, а кроме них тоска, и глупо это отрицать.