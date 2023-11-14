Кравец о победе: «Северсталь» здорово играет, но «Авангард» немножко не поверил, что они действительно такие. Потом мы владели инициативой, особенно в 3-м периоде»

Михаил Кравец оценил победу над «Северсталью».

«Авангард» победил со счетом 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

«Получилось интересное шоу для зрителей. Весело, много голов, красивая, быстрая, агрессивная игра.

Мы знали, что « » очень достойно играет, выиграла много игр, талантливые молодые ребята играют на скорости, здорово играют в пас, короткие передачи.

Немножко ребята не поверили, что «Северсталь» действительно такая. Поэтому первый период был не такой удачный.

Потом владели инициативой, особенно в третьем периоде. Дожали соперника.

К сожалению, пропустили гол за четыре секунды. Все бывает, все ошибаются.

Два очка в копилочку положили, будем дальше тренироваться, исправлять и добавлять по всем компонентам», – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.

«Авангард» выиграл 7 матчей подряд, поднявшись на 2-е место Востока. «Северсталь» отыгралась на 59:56, но уступила в овертайме