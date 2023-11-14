Крикунов считает, что хоккей не станет популярнее футбола в России: «Футбол – спорт номер 1, никто и спорить не собирается. Посмотрите, какие большие стадионы строят»

Владимир Крикунов считает, что хоккей не превзойдет футбол по популярности в России.

10 ноября бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил: «Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Не все шайбу увидят, он не такой народный, многие играть не умеют. Слишком сложный технически».

«Футбол – спорт номер 1, никто и спорить не собирается об этом. Да, есть места, где хоккей более популярен. Наверное, в Латвии всегда хоккей был более популярным. В Финляндии, в Чехии какое-то время был, когда они выиграли Олимпиаду.

Но так-то даже спорить [с Булыкиным] нечего, никто не заморачивается. Посмотрите, какие большие стадионы в футболе строят», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.