Крикунов считает, что хоккей не станет популярнее футбола в России: «Футбол – спорт номер 1, никто и спорить не собирается. Посмотрите, какие большие стадионы строят»
Владимир Крикунов считает, что хоккей не превзойдет футбол по популярности в России.
10 ноября бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил: «Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Не все шайбу увидят, он не такой народный, многие играть не умеют. Слишком сложный технически».
«Футбол – спорт номер 1, никто и спорить не собирается об этом. Да, есть места, где хоккей более популярен. Наверное, в Латвии всегда хоккей был более популярным. В Финляндии, в Чехии какое-то время был, когда они выиграли Олимпиаду.
Но так-то даже спорить [с Булыкиным] нечего, никто не заморачивается. Посмотрите, какие большие стадионы в футболе строят», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Популярность мерится не в деньгах.
Сколько людей в мире смотрят ЛЧ, Евро, ЧМ?
самый популярный в Европе спорт = футбол, да, факт.
Выйди на улицу, поспрашивай у людей, особенно у мужчин, про бейсбол и футбол, и скажи о результатах, посмотри, сколько людей смотрят его на стадионах и особенно по тв. На улицах, в школьных дворах, на игровых приставках тоже все в бейсбол играют, наверное, да? И про Месси с Роналду никто не знает, у всех на слуху только звёзды бейсбола?
Почему я вообще доказываю аксиому?
Я же тебе писал, что нельзя делая срез по Европе делать вывод о самом популярном чём-то в мире.
В мире 8 млрд человек, а в Европе даже миллиард не живет, подумай.