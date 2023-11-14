Крикунов считает, что хоккей не станет популярнее футбола в России: «Футбол – спорт номер 1, никто и спорить не собирается. Посмотрите, какие большие стадионы строят»

Теги Дмитрий Булыкин Владимир Крикунов премьер-лига Россия КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов считает, что хоккей не превзойдет футбол по популярности в России.

10 ноября бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил: «Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Не все шайбу увидят, он не такой народный, многие играть не умеют. Слишком сложный технически». 

«Футбол – спорт номер 1, никто и спорить не собирается об этом. Да, есть места, где хоккей более популярен. Наверное, в Латвии всегда хоккей был более популярным. В Финляндии, в Чехии какое-то время был, когда они выиграли Олимпиаду.

Но так-то даже спорить [с Булыкиным] нечего, никто не заморачивается. Посмотрите, какие большие стадионы в футболе строят», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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20 комментариев

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Artur Turik
Ответ Shikari
Именно по этому в топ самых дорогих клубов мира на 1 месте Даллас Ковбойс (НФЛ), Нью-Йорк Янкис (бейсбол), Голден Стейт Уорриорс (баскетбол), и где-то в районе 15 мест Реал и МС
причем здесь цена? хоккей или бейсбол даже в топ 10 не входят в мире.
Популярность мерится не в деньгах.
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JENNINGS
Футбол - спорт No1 в мире! База☝️
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JENNINGS
Ответ Shikari
Именно по этому в топ самых дорогих клубов мира на 1 месте Даллас Ковбойс (НФЛ), Нью-Йорк Янкис (бейсбол), Голден Стейт Уорриорс (баскетбол), и где-то в районе 15 мест Реал и МС
Сколько людей в мире интересуются бейсболом?
+3
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JENNINGS
Ответ Shikari
средняя количество зрителей на играх клубов Высшей лиги составило 26409 человек, что сопостовимо Ла Лигой, СериейА и Францией. То, что его смотрят только в Америке (внезапно Америка это 2 больших контиента где тоже смотрят) не делает его менее популярным в мире.
На Ла Лигу ходит 27 тыс человек? Пожалуйста, удали это фейк
Сколько людей в мире смотрят ЛЧ, Евро, ЧМ?
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Strike36
Ответ Shikari
Именно по этому в топ самых дорогих клубов мира на 1 месте Даллас Ковбойс (НФЛ), Нью-Йорк Янкис (бейсбол), Голден Стейт Уорриорс (баскетбол), и где-то в районе 15 мест Реал и МС
А самым богатым спортсменом был Тайгер Вудс. Ты много гольфа с ним смотрел?
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Филипп Петров
Почему все внезапно начали говорить про стадионы, детские академии и развитие?
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Roman Araslanov
Ну как это. В фигурке все с пеной у рта доказывают обратное)
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УльтраПравый
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А кое-где вражины его соккером называют 😡
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Aleksey Sandakov
Ответ Shikari
средняя количество зрителей на играх клубов Высшей лиги составило 26409 человек, что сопостовимо Ла Лигой, СериейА и Францией. То, что его смотрят только в Америке (внезапно Америка это 2 больших контиента где тоже смотрят) не делает его менее популярным в мире.
Ещё скажи, что в Латинской Америке он популярнее футбола)
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JENNINGS
Ответ Shikari
Да, дружок, показалели разнятся между 25 и 30 тысячами, можешь проверить на трансфермаркет и увидеть 29.574 за прошлый сезон и 22.972. Так что думай, пождалуйста, перед тем как обвинять
На один только «Бернабеу» практически каждый матч ходит 70,000, на топовые матчи всегда аншлаг (82,000)
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Shikari
Ответ Strike36
А самым богатым спортсменом был Тайгер Вудс. Ты много гольфа с ним смотрел?
так я и не ориентир для всего мира. Просто удивляет, что человек живет в Европе, условно, и по интересам окружения вокруг делает выводы "самый популярный" и т.д, абсолютно забывая про Азию, Америку и т.д.
самый популярный в Европе спорт = футбол, да, факт.
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Shikari
Ответ JENNINGS
На один только «Бернабеу» практически каждый матч ходит 70,000, на топовые матчи всегда аншлаг (82,000)
и чего? а на Хетафе и Райо Вальекано и Альмерию ходит 12 тысяч. Средее арефметическое посчитаешь?
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JENNINGS
Ответ Shikari
и чего? а на Хетафе и Райо Вальекано и Альмерию ходит 12 тысяч. Средее арефметическое посчитаешь?
И что дальше? Ты сейчас на полном серьёзе утверждаешь, что бейсбол в мире популярнее футбола?
Выйди на улицу, поспрашивай у людей, особенно у мужчин, про бейсбол и футбол, и скажи о результатах, посмотри, сколько людей смотрят его на стадионах и особенно по тв. На улицах, в школьных дворах, на игровых приставках тоже все в бейсбол играют, наверное, да? И про Месси с Роналду никто не знает, у всех на слуху только звёзды бейсбола?
Почему я вообще доказываю аксиому?
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Shikari
Ответ JENNINGS
И что дальше? Ты сейчас на полном серьёзе утверждаешь, что бейсбол в мире популярнее футбола? Выйди на улицу, поспрашивай у людей, особенно у мужчин, про бейсбол и футбол, и скажи о результатах, посмотри, сколько людей смотрят его на стадионах и особенно по тв. На улицах, в школьных дворах, на игровых приставках тоже все в бейсбол играют, наверное, да? И про Месси с Роналду никто не знает, у всех на слуху только звёзды бейсбола? Почему я вообще доказываю аксиому?
Выйди на улице в США, Кубе или Японии, и Южной Корее им футбол и не нужен.
Я же тебе писал, что нельзя делая срез по Европе делать вывод о самом популярном чём-то в мире.
В мире 8 млрд человек, а в Европе даже миллиард не живет, подумай.
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JENNINGS
Ответ Shikari
Выйди на улице в США, Кубе или Японии, и Южной Корее им футбол и не нужен. Я же тебе писал, что нельзя делая срез по Европе делать вывод о самом популярном чём-то в мире. В мире 8 млрд человек, а в Европе даже миллиард не живет, подумай.
Ага, поэтому, когда в США приезжают «Реал», «Юве», «Манчестер» в летнее турне, стадионы собирают под 100-150 тыс человек. Как футбол стал там ещё популярнее после перехода Месси, и говорить не стоит
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