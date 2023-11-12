Кравец о 6:4 с «Куньлунем»: «Вроде и веселая игра, но нервная. «Авангарду» тяжело даются матчи после выездов на Запад, недонастроя не было»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Куньлунь Ред Стар Игорь Гераськин Хоккей

Михаил Кравец отметил увлекательность матча с «Куньлунем» (6:4).

– Игра получилась вроде и веселая, но нервная. Тяжело нам даются матчи после выездов на Запад, я это по себе знаю и чувствую. Все непросто, но ребята молодцы, они делают все для победы.

Сегодня рваная игра получилась, не удалось использовать всех, но все достойно, будем работать дальше и делать так, чтобы все звенья подтянулись.

Здорово, что Гераськин забил, верим в него, да и во всех парней верим.

Никакого недонастроя не было. Пропустили немало, но, например, нельзя со вбрасывания пропускать, как у нас было в случае со вторым голом «Куньлуня». Удаляться нельзя в чужой зоне. Это все приводит к тому, что соперник перехватывает инициативу. У них было немного моментов, но они очень здорово играли на контратаках, на подставлениях, это их конек.

– Почему не забивают другие нападающие, кроме первой тройки?

– Во-первых, я надеюсь на всех этих нападающих, верю, что они исправят эту ситуацию. Видно, что ребята стараются, они хотят забить, уверен, что они добавят. Всегда легче играть в команде, где есть лидеры – есть за кем тянуться. Они будут тянуться, и все придет, потому что по работе, по отношению к делу, по тренировкам вообще вопросов ни к кому нет.

За выбор меня тренером дивизиона на Матч Звезд КХЛ хочу сказать спасибо огромное своему штабу, своим подопечным, которые помогли мне в создании победной обстановки в команде и к тому результату, который сейчас есть. Этот результат и повлиял на мое попадание в четверку тренеров.

Конечно, мне очень приятно, я рад, что в родном городе смогу провести хорошо время и поучаствовать в этом прекрасном шоу, – сказал главный тренер «Авангарда».

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2 комментария

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KaizerSoze
Михаил Григорьевич, с Юбилеем!
Первое звено просто разрывает, Вова Ткачев с запасом лучший игрок КХЛ
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