Кравец о 6:4 с «Куньлунем»: «Вроде и веселая игра, но нервная. «Авангарду» тяжело даются матчи после выездов на Запад, недонастроя не было»

Михаил Кравец отметил увлекательность матча с «Куньлунем» (6:4).

– Игра получилась вроде и веселая, но нервная. Тяжело нам даются матчи после выездов на Запад, я это по себе знаю и чувствую. Все непросто, но ребята молодцы, они делают все для победы.

Сегодня рваная игра получилась, не удалось использовать всех, но все достойно, будем работать дальше и делать так, чтобы все звенья подтянулись.

Здорово, что забил, верим в него, да и во всех парней верим.

Никакого недонастроя не было. Пропустили немало, но, например, нельзя со вбрасывания пропускать, как у нас было в случае со вторым голом « ». Удаляться нельзя в чужой зоне. Это все приводит к тому, что соперник перехватывает инициативу. У них было немного моментов, но они очень здорово играли на контратаках, на подставлениях, это их конек.

– Почему не забивают другие нападающие, кроме первой тройки?

– Во-первых, я надеюсь на всех этих нападающих, верю, что они исправят эту ситуацию. Видно, что ребята стараются, они хотят забить, уверен, что они добавят. Всегда легче играть в команде, где есть лидеры – есть за кем тянуться. Они будут тянуться, и все придет, потому что по работе, по отношению к делу, по тренировкам вообще вопросов ни к кому нет.

За выбор меня тренером дивизиона на Матч Звезд КХЛ хочу сказать спасибо огромное своему штабу, своим подопечным, которые помогли мне в создании победной обстановки в команде и к тому результату, который сейчас есть. Этот результат и повлиял на мое попадание в четверку тренеров.

Конечно, мне очень приятно, я рад, что в родном городе смогу провести хорошо время и поучаствовать в этом прекрасном шоу, – сказал главный тренер « ».