Мэттьюс сделал дубль в матче с «Тампой» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 13 шайб в 12 играх
Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Тампой» и увеличил отрыв в гонке снайперов.
Форвард «Торонто» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (6:5 ОТ).
В активе 26-летнего американца стало 13 шайб в 12 матчах в текущем сезоне при 18 очках.
Он лидирует в гонке снайперов, опережая группу игроков с 9 голами (сегодня к ней присоединился Никита Кучеров из «Тампы»).
4 комментария