Мэттьюс сделал дубль в матче с «Тампой» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 13 шайб в 12 играх

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Тампой» и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард «Торонто» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (6:5 ОТ). 

В активе 26-летнего американца стало 13 шайб в 12 матчах в текущем сезоне при 18 очках. 

Он лидирует в гонке снайперов, опережая группу игроков с 9 голами (сегодня к ней присоединился Никита Кучеров из «Тампы»). 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
борецЗАнеСправедливость
Снайперюга
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blooooomka
Что за зверь?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ года
Серийный убийца)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий