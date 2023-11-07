Мэттьюс сделал дубль в матче с «Тампой» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 13 шайб в 12 играх

Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Тампой» и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард « » забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (6:5 ОТ).

В активе 26-летнего американца стало 13 шайб в 12 матчах в текущем сезоне при 18 очках.

Он лидирует в гонке снайперов, опережая группу игроков с 9 голами (сегодня к ней присоединился Никита Кучеров из « »).