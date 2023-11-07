Марнер набрал 1+3 с «Тампой» – 15-й матч в карьере с 4+ очками. В истории «Торонто» больше таких игр только у Ситтлера (26)

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Дэррил Ситтлер Фрэнк Маховлич Митч Марнер Хоккей

Митч Марнер набрал 1+3 с «Тампой» – 15-й матч в карьере с 4+ очками.

Форвард «Лифс» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лайтнинг» (6:5 ОТ). 

В его активе стало 17 (5+12) очков в 12 матчах сезона. 

Матч с 4+ очками стал для 26-летнего канадца 15-м в карьере. Он делит 2-е место по их числу в истории «Торонто» с Фрэнком Маховличем.

Больше таких игр в составе канадского клуба только у Дэррила Ситтлера (26). 

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