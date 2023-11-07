17-летний Гридин будет играть в NCAA за Мичиган со следующего сезона. Он 2-й в гонке бомбардиров USHL с 20 очками в 14 матчах

Теги Драфт НХЛ NCAA USHL Хоккей

Матвей Гридин будет играть в NCAA за университет Мичигана со следующего сезона.

Россиянин из «Маскегона» занимает 2-е место в гонках бомбардиров и снайперов USHL – главной юниорской лиги США.

В активе форварда 20 (11+9) очков в 14 играх сезона. 

Бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) проводит в USHL второй сезон. В прошлом он набрал 21 (8+13) балл в 40 играх.

Нападающий будет доступен для выбора на драфте НХЛ в 2024 году.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sed3009
Получить хорошее образование за полную стипендию играя в хоккей? О чем ещё можно мечтать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Абдуллин
Всяко лучше, чем челленджи в гта выполнять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий