17-летний Гридин будет играть в NCAA за Мичиган со следующего сезона. Он 2-й в гонке бомбардиров USHL с 20 очками в 14 матчах

Матвей Гридин будет играть в NCAA за университет Мичигана со следующего сезона.

Россиянин из «Маскегона» занимает 2-е место в гонках бомбардиров и снайперов USHL – главной юниорской лиги США.

В активе форварда 20 (11+9) очков в 14 играх сезона.

Бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) проводит в второй сезон. В прошлом он набрал 21 (8+13) балл в 40 играх.

Нападающий будет доступен для выбора на драфте НХЛ в 2024 году.