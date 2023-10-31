«Необходима полная самоотдача, чтобы с каждой смены возвращались с мокрыми хоккейными трусами». Кравец о настрое на матч

Теги Авангард Торпедо КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Торпедо».

«Играли против очень хорошей команды, которая действует активно, быстро, с короткими передачами, ничего не боится. Удалось нам не дать «Торпедо» приезжать в нашу зону, хорошо играли в средней зоне, сохраняли движение на протяжении всего матча.

Рад, что Мишуров проявил себя в непростой ситуации достойно, помог команде. И вообще все четыре звена сыграли уверенно сегодня. Надо готовиться дальше, нас ждет тяжелый выезд, самое главное – продолжать верить в ребят.

В прошлом матче тоже была достаточно неплохая игра с нашей стороны, просто были допущены ошибки в том же большинстве, чего в этой игре не было. Тут весь вопрос в концентрации, в фокусе ребят, мы должны понимать, что все соперники серьезные и могут решить исход матча за несколько секунд. Надо постоянно действовать уверенно, следовать тому плану, который мы обговариваем на собрании.

Мы всегда стараемся настраиваться максимально. Желание побеждать должно присутствовать всегда и у всех игроков, если желания нет – то лучше вообще не выходить на лед. Необходима только полная самоотдача, чтобы с каждой смены возвращались с мокрыми хоккейными трусами», – сказал Кравец

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3 комментария

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Ыжык
Ну все. Оставляем. Против лидеров же вон как играем.
+2
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+2
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zho3716
И полными
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Габорик
Второй период играла, причём в буквальном смысле этого слова, только одна тройка - Спунера, каждое большинство от звонка до звонка, и после со сменами не спешили, жёсткий переигрыш шел. Там не только мокрые трусы будут, но и со шлемов ручьи потекут.

В общем стратегия одна, независимо от уровня соперника - надеемся на Ткачева и Буше, в большинстве им в помощь поставим Пьянова, который ни отдать/ни принять/ни бросить/ни точку взять, и все на этом. Чуть что - на удержание.

Мишуров сначала очень уверенно играл, даже самоуверенно, а потом Вася-стайл, паника, суета, короче уверенность как ветром сдуло. Похоже вся надежда на Проскурякова...

И Гераськин с Шулаком истинные пассажиры, пользы как от лыж в бане :)
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