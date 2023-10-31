«Необходима полная самоотдача, чтобы с каждой смены возвращались с мокрыми хоккейными трусами». Кравец о настрое на матч
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Торпедо».
«Играли против очень хорошей команды, которая действует активно, быстро, с короткими передачами, ничего не боится. Удалось нам не дать «Торпедо» приезжать в нашу зону, хорошо играли в средней зоне, сохраняли движение на протяжении всего матча.
Рад, что Мишуров проявил себя в непростой ситуации достойно, помог команде. И вообще все четыре звена сыграли уверенно сегодня. Надо готовиться дальше, нас ждет тяжелый выезд, самое главное – продолжать верить в ребят.
В прошлом матче тоже была достаточно неплохая игра с нашей стороны, просто были допущены ошибки в том же большинстве, чего в этой игре не было. Тут весь вопрос в концентрации, в фокусе ребят, мы должны понимать, что все соперники серьезные и могут решить исход матча за несколько секунд. Надо постоянно действовать уверенно, следовать тому плану, который мы обговариваем на собрании.
Мы всегда стараемся настраиваться максимально. Желание побеждать должно присутствовать всегда и у всех игроков, если желания нет – то лучше вообще не выходить на лед. Необходима только полная самоотдача, чтобы с каждой смены возвращались с мокрыми хоккейными трусами», – сказал Кравец.
В общем стратегия одна, независимо от уровня соперника - надеемся на Ткачева и Буше, в большинстве им в помощь поставим Пьянова, который ни отдать/ни принять/ни бросить/ни точку взять, и все на этом. Чуть что - на удержание.
Мишуров сначала очень уверенно играл, даже самоуверенно, а потом Вася-стайл, паника, суета, короче уверенность как ветром сдуло. Похоже вся надежда на Проскурякова...
И Гераськин с Шулаком истинные пассажиры, пользы как от лыж в бане :)