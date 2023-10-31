«Необходима полная самоотдача, чтобы с каждой смены возвращались с мокрыми хоккейными трусами». Кравец о настрое на матч

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Торпедо».

«Играли против очень хорошей команды, которая действует активно, быстро, с короткими передачами, ничего не боится. Удалось нам не дать « » приезжать в нашу зону, хорошо играли в средней зоне, сохраняли движение на протяжении всего матча.

Рад, что Мишуров проявил себя в непростой ситуации достойно, помог команде. И вообще все четыре звена сыграли уверенно сегодня. Надо готовиться дальше, нас ждет тяжелый выезд, самое главное – продолжать верить в ребят.

В прошлом матче тоже была достаточно неплохая игра с нашей стороны, просто были допущены ошибки в том же большинстве, чего в этой игре не было. Тут весь вопрос в концентрации, в фокусе ребят, мы должны понимать, что все соперники серьезные и могут решить исход матча за несколько секунд. Надо постоянно действовать уверенно, следовать тому плану, который мы обговариваем на собрании.

Мы всегда стараемся настраиваться максимально. Желание побеждать должно присутствовать всегда и у всех игроков, если желания нет – то лучше вообще не выходить на лед. Необходима только полная самоотдача, чтобы с каждой смены возвращались с мокрыми хоккейными трусами», – сказал .