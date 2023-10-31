Шипачев и Радулов не сыграют со СКА. У питерцев вернется Хайруллин («СЭ»)
Лидеры «Ак Барса» Александр Радулов и Вадим Шипачев пропустят матч против СКА.
Ранее сообщалось, что 37-летний капитан и форвард казанцев Радулов не сыграет в матче Фонбет чемпионата КХЛ из-за небольшого повреждения.
По данным «Спорт-Экспресса», игру пропустит и нападающий «Ак Барса» Шипачев.
Александр и Вадимом набрали по 22 очка в этом сезоне – они лидеры в гонке бомбардиров казанской команды.
В состав СКА вернется форвард Марат Хайруллин, пропустивший месяц из-за травмы челюсти. Он сыграет в специальной защитной маске.
Матч СКА – «Ак Барс» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
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