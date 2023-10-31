Шипачев и Радулов не сыграют со СКА. У питерцев вернется Хайруллин («СЭ»)

Лидеры «Ак Барса» Александр Радулов и Вадим Шипачев пропустят матч против СКА.

Ранее сообщалось, что 37-летний капитан и форвард казанцев не сыграет в матче Фонбет чемпионата из-за небольшого повреждения.

По данным « », игру пропустит и нападающий «Ак Барса» Шипачев.

Александр и набрали по 22 очка в этом сезоне – они лидеры в гонке бомбардиров казанской команды.

В состав СКА вернется форвард , пропустивший месяц из-за травмы челюсти. Он сыграет в специальной защитной маске.

Матч СКА – «Ак Барс» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.