Тренер «Эдмонтона» не исключил участие Макдэвида в матче с «Калгари»: «Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Он катался сегодня»

Джей Вудкрофт не исключил участие Коннора Макдэвида в игре с «Калгари».

Капитан «Эдмонтона» получил повреждение верхней части тела в игре против «Виннипега» (2:3 ОТ) и выбыл на 1-2 недели. Он пропустил два последних матча.

«Он катался сегодня и провел хороший день. У нас есть время до следующей игры, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать [в пятницу].

Сегодня он катался, и я воспринял это как хороший знак, что у него был хороший день.

Я думаю, что он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра.

Я бы не стал исключать его участие, но я не говорю, что он будет играть или не будет. У нас есть немного времени перед воскресной игрой», – сказал главный тренер « » .

Следующий матч «Эдмонтон» проведет против «Калгари» в рамках «Классики наследия». Игра пройдет 29 октября (30 октября в 02:00 по московскому времени) на открытом воздухе.

На счету 8 (2+6) очков в 5 матчах нынешнего сезона НХЛ.

«Эдмонтон» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:17. Клуб идет на предпоследнем месте в НХЛ