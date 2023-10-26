Защитник «Авангарда» Бойков получил вторую травму за месяц. Он пропустит еще три недели

Теги Авангард травмы КХЛ Михаил Кравец Сергей Бойков Хоккей

Игрок «Авангарда» Сергей Бойков пропустит три недели из-за травмы.

Защитник перешел в клуб в сентябре.

Бойков получил повреждение в первой игре за «Авангард» против «Автомобилиста» (1:5), которая состоялась 25 сентября.

Хоккеист вернулся в состав 20 октября в матче с «Ладой» (3:5), а также 22 октября принял участие в игре против «Металлурга» (4:3 ОТ), в которой забросил шайбу.

После этого игрок вновь не попадал в заявку. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец сообщил, что Бойков получил травму.

«Бойков выбыл на три недели. У Спунера, надеюсь, побыстрее заживет, может, уже к следующей игре. Телегина мы заждались, но пока он не на подходе», – сказал Кравец.

7 комментариев

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Angryslon
Новый "Якупов"?)
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Болельщик АВЫ
стеклянный
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Rodgeras
Хороший деф, но если так дальше пойдёт то будет плохо.
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Антон Фёдоров
мы для него медсанчасть.
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Анатолий Растопченко
Видимо весь сезон так и будет чередовать лазарет с редкими играми, не зря его сплавили к нам.
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rusakoff55
Ответ Angryslon
Новый "Якупов"?)
Новый Якупов - это Телегин
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