Защитник «Авангарда» Бойков получил вторую травму за месяц. Он пропустит еще три недели

Игрок «Авангарда» Сергей Бойков пропустит три недели из-за травмы.

Защитник перешел в клуб в сентябре.

Бойков получил повреждение в первой игре за « » против «Автомобилиста» (1:5), которая состоялась 25 сентября.

Хоккеист вернулся в состав 20 октября в матче с «Ладой» (3:5), а также 22 октября принял участие в игре против «Металлурга» (4:3 ОТ), в которой забросил шайбу.

После этого игрок вновь не попадал в заявку. Главный тренер «Авангарда» сообщил, что Бойков получил травму.

«Бойков выбыл на три недели. У Спунера, надеюсь, побыстрее заживет, может, уже к следующей игре. Телегина мы заждались, но пока он не на подходе», – сказал Кравец.