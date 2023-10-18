Директор «Автомобилиста»: «Эберт исправляет медицинские ошибки, допущенные им самим. Ждем его появления в расположении команды в последнюю неделю октября»
Директор «Автомобилиста» рассказал о сроках возвращения в состав Ника Эберта.
29-летний защитник не провел ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Ник Эберт исправляет собственные медицинские ошибки, допущенные им самим.
Мы ждем его появления в расположении команды в последнюю неделю октября», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
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