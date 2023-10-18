Директор «Автомобилиста»: «Эберт исправляет медицинские ошибки, допущенные им самим. Ждем его появления в расположении команды в последнюю неделю октября»

Теги Автомобилист травмы КХЛ Ник Эберт Максим Рябков Чемпионат.com Хоккей

Директор «Автомобилиста» рассказал о сроках возвращения в состав Ника Эберта.

29-летний защитник не провел ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ник Эберт исправляет собственные медицинские ошибки, допущенные им самим.

Мы ждем его появления в расположении команды в последнюю неделю октября», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Качалов
Если он виноват накажите рублём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий