Филатов о жалобах Ларионова на клюшки: «Речь о высоте крюка. Даже 0,5 см имеют роль, если лед не высочайшего уровня – шайба может подпрыгивать, ее тяжелее останавливать»

Никита Филатов объяснил, почему Игорь Ларионов жаловался на клюшки.

Главный тренер «Торпедо» после поражения от «Спартака» (2:4) посетовал на клюшки, отметив, что «тонкими крюками при довольно среднем качестве льда – так никто не играет».

«Я написал одному товарищу в « », спросить, чтобы имелось ввиду. Поэтому и написал, потому что не до конца понял, что имеется ввиду.

Когда дело касается качества клюшек – тут все понятно. С учетом того, какие сейчас проблемы с поставкой [клюшек].

По поводу толщины крюка и высоты, как выяснилось, тут есть несколько нюансов.

У крюка есть длина, есть толщина, то, на чем крюк стоит. А есть высота. В случае с , так понимаю, речь шла о высоте крюка.

Почему это касается защитников и качества льда? Потому что когда лед не высочайшего уровня, шайба может подпрыгивать, и ее гораздо тяжелее останавливать.

И дополнительные даже полсантиметра именно в высоте крюка имеют роль», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.