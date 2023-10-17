Филатов о жалобах Ларионова на клюшки: «Речь о высоте крюка. Даже 0,5 см имеют роль, если лед не высочайшего уровня – шайба может подпрыгивать, ее тяжелее останавливать»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Никита Филатов КХЛ Хоккей

Никита Филатов объяснил, почему Игорь Ларионов жаловался на клюшки.

Главный тренер «Торпедо» после поражения от «Спартака» (2:4) посетовал на клюшки, отметив, что «тонкими крюками при довольно среднем качестве льда – так никто не играет».

«Я написал одному товарищу в «Торпедо», спросить, чтобы имелось ввиду. Поэтому и написал, потому что не до конца понял, что имеется ввиду.

Когда дело касается качества клюшек – тут все понятно. С учетом того, какие сейчас проблемы с поставкой [клюшек].

По поводу толщины крюка и высоты, как выяснилось, тут есть несколько нюансов.

У крюка есть длина, есть толщина, то, на чем крюк стоит. А есть высота. В случае с Игорем Ларионовым, так понимаю, речь шла о высоте крюка.

Почему это касается защитников и качества льда? Потому что когда лед не высочайшего уровня, шайба может подпрыгивать, и ее гораздо тяжелее останавливать.

И дополнительные даже полсантиметра именно в высоте крюка имеют роль», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

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1 комментарий

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Матроскин52
Ну вот и разобрались…🤪
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