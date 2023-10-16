Грицюк сыграет в 3-м звене СКА против «Адмирала». Форвард пропустил прошлый матч после попадания в запас

Арсений Грицюк примет участие в матче против «Адмирала».

Нападающий питерского клуба заявлен в третьем звене команды в игре Фонбет чемпионата .

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Грицюк не сыграл в прошлом матче с минским «Динамо» (3:2). До этого форвард попал в запас в ходе игры против «Локомотива» (2:3).

В нынешнем сезоне нападающий набрал 5 (3+2) очков в 10 матчах регулярного чемпионата.