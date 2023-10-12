Артем Батрак: «Трактор» при Алексее Заварухине стал раскрепощеннее. Команде не нужно искать другого главного тренера»

Артем Батрак оценил игру «Трактора» под руководством тренера Алексея Заварухина.

Заварухин стал исполняющим обязанности главного тренера команды 4 октября. «Трактор» под его руководством выиграл 2 из 3 матчей.

«В конкретном матче с «Сибирью» игру «Трактора» было смотреть интересно. В межсезонье были обещания, что команда будет играть в веселый хоккей, и с Алексеем Заварухиным это исполняется. Матч с «Барысом» «Трактор» проиграл по факту, но не по сути. Там было две незасчитанные шайбы и хорошие отрезки со стороны челябинской команды, плюс это было на выезде.

Если возвращаться к игре с «Сибирью», то соперник еще отдыхал четыре дня и был свежее. Поэтому у хозяев было преимущество в начале, а «Трактор» чуть-чуть потерпел, где надо добавил и лидеры заиграли. И пожалуйста – команда набирает два очка.

Еще отметил бы более уверенную игру Альберта Яруллина, который стал больше бросать по воротам и попадать, и Артема Блажиевского. Артем Щучинов – хоккеист, про которого много хочется говорить: ему надо еще поиграть в КХЛ, но сейчас он уже стал брать шайбу и идти вперед, отдавать передачи. Также Зак Фукале несколько раз подтащил в крутых моментах.

В целом можно сказать, что «Трактор» при Заварухине стал раскрепощеннее. По итогам трех матчей могу сказать, что команде не нужно искать другого главного тренера.

Известно, что «Трактор» рассматривает североамериканцев на эту должность, но они разные бывают. Хартли – да, приезжал и делал разницу. Питерс – приезжал и ну извините… Вудкрофт – не могу сказать, что все было здорово. Если брать североамериканца, то менять направление развития клуба, игру команды. Вот он приедет в ноябре, и если у него сразу не получится? Может повториться ситуация прошлого года.

Поэтому, мне кажется, не нужно ничего менять – пусть Заварухин работает. Получается – оставляйте, больше не нужен никто. А готов он или нет, покажет время», – сказал комментатор Артем Батрак.