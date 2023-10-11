Ротенберг о сериях поражений от «Локо»: «Разные команды, нельзя сравнивать. Они же не играли в финале конференции в прошлом году, вылетели в 1-м раунде. У нас серьезный прогресс в системе»
Роман Ротенберг считает, что СКА добился серьезного прогресса в работе системы.
– Почему «Локомотив» постоянно обыгрывает СКА несколько раз подряд?
– Здесь разные команды, нельзя сравнивать. «Локомотив» же не играл в финале конференции в прошлом году. Тоже можно этот отрезок посмотреть. Они вылетели в первом раунде.
Мы не смотрим в прошлое. В прошлом сезоне мы выиграли первую игру, вторую проиграли, были овертаймы. Равные матчи все.
У нас серьезный прогресс в нашей системе. Когда ребята выполняют задание, мы побеждаем.
Рендулич молодец, с самолета вышел и забил. Думаю, он нам поможет, – сказал главный тренер СКА.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Во- вторых, против чемпиона с 1-3 смогли перевести серию в 7 матч, чего ска сделать не удалось.
А в третьих,попади Локо на ска, а не на ЦСКА, то в финале конференции играло бы Локо
Вротен без принижения заслуг соперника в интервью походу свое эго потешить никаким другим способом не может, команда ведь не выигрывает
Удивительный талант давать обычным вроде бы словам - абсолютно новые смыслы)) Пора задуматься над новым толковым словарем... а хоккей передать Зубову с Корешковым ... хотя бы...
"Мы не смотрим в прошлое."
Следующий абзац- мы не смотрим в прошлое😵💫