Ротенберг о сериях поражений от «Локо»: «Разные команды, нельзя сравнивать. Они же не играли в финале конференции в прошлом году, вылетели в 1-м раунде. У нас серьезный прогресс в системе»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Борна Рендулич Хоккей

Роман Ротенберг считает, что СКА добился серьезного прогресса в работе системы.

– Почему «Локомотив» постоянно обыгрывает СКА несколько раз подряд?

– Здесь разные команды, нельзя сравнивать. «Локомотив» же не играл в финале конференции в прошлом году. Тоже можно этот отрезок посмотреть. Они вылетели в первом раунде.

Мы не смотрим в прошлое. В прошлом сезоне мы выиграли первую игру, вторую проиграли, были овертаймы. Равные матчи все.

У нас серьезный прогресс в нашей системе. Когда ребята выполняют задание, мы побеждаем.

Рендулич молодец, с самолета вышел и забил. Думаю, он нам поможет, – сказал главный тренер СКА.

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15 комментариев

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Rudenzik
Во-первых, вылетели во 2 раунде.
Во- вторых, против чемпиона с 1-3 смогли перевести серию в 7 матч, чего ска сделать не удалось.
А в третьих,попади Локо на ска, а не на ЦСКА, то в финале конференции играло бы Локо
+18
-1
+17
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Данил Подгорбунский
Просто сказочный. Что толку от того, что вы играли в финале конфы, если также в очередной раз кстати, вылетели от ЦСКА?)
Вротен без принижения заслуг соперника в интервью походу свое эго потешить никаким другим способом не может, команда ведь не выигрывает
+11
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Барсаман
Не расстраивайте Романа Борисовича, не говорите ему что Локомотив прошёл 1-й раунд. Пусть живёт в своём мире.
+7
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+7
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Дмитрий Яковлев
Локо, которые были в шаге от финала конфы🗿🗿🗿
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Пинающий Достоинства
Ответ Rudenzik
Во-первых, вылетели во 2 раунде. Во- вторых, против чемпиона с 1-3 смогли перевести серию в 7 матч, чего ска сделать не удалось. А в третьих,попади Локо на ска, а не на ЦСКА, то в финале конференции играло бы Локо
Поддеть Йозе хотел, ток получился в лужу пук…матчасть не знает 🤡
+5
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+5
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Rudenzik
Ответ Пинающий Достоинства
Поддеть Йозе хотел, ток получился в лужу пук…матчасть не знает 🤡
Вот такой тренер, который не разбирается в хоккее даже на уровне болельщиков, тренирует ска и сборную, единственное, что он умеет это смотреть хоккей и обдирать свои фарм-клубы
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Дима Миронов
кажется он не только посмотрел 800 матчей,но и 800 пресс-конференции столько оправданий)))
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amur.
Вона как))) прогресс...
Удивительный талант давать обычным вроде бы словам - абсолютно новые смыслы)) Пора задуматься над новым толковым словарем... а хоккей передать Зубову с Корешковым ... хотя бы...
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Биомеханоид
Про "самолётные ноги" забыл, или легенда поменялась, а то совсем жалко звучала.
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Вадим Абдуллин
"Локомотив же не играл в финале конференции в прошлом году. "

"Мы не смотрим в прошлое."
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Vatokatya
Может, ему всех игроков из самолета сразу на лед отправлять? Вратарь с самолета сошел и всех спас, также и хорват. Вот тебе и самолетные ноги.)) Аки крылья
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Максим Новиков
Локомотив не играл в финале конференции в прошлом году...
Следующий абзац- мы не смотрим в прошлое😵‍💫
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Machine Head
Я писаю кипятком . «У нас серьезный прогресс в системе». О каком прогресса речь , Роман Борисович ? О том , что поменяли пол команды? Да , прогресс , еще не всех ротировали. Можно еще посмотреть в лиге кто блестит. Прогресс может быть в системе еще лучше , если лучшего бомбардира этого сезона Голдобина поменять на два полена и мешок семечек.
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amur.
Ответ Rudenzik
Во-первых, вылетели во 2 раунде. Во- вторых, против чемпиона с 1-3 смогли перевести серию в 7 матч, чего ска сделать не удалось. А в третьих,попади Локо на ска, а не на ЦСКА, то в финале конференции играло бы Локо
Это никому не известно
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Vatokatya
Ответ Rudenzik
Во-первых, вылетели во 2 раунде. Во- вторых, против чемпиона с 1-3 смогли перевести серию в 7 матч, чего ска сделать не удалось. А в третьих,попади Локо на ска, а не на ЦСКА, то в финале конференции играло бы Локо
Так он же 800 матчей НХЛ смотрел, а не КХЛ, откуда ему это знать
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