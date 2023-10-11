Ротенберг о сериях поражений от «Локо»: «Разные команды, нельзя сравнивать. Они же не играли в финале конференции в прошлом году, вылетели в 1-м раунде. У нас серьезный прогресс в системе»

Роман Ротенберг считает, что СКА добился серьезного прогресса в работе системы.

– Почему « » постоянно обыгрывает СКА несколько раз подряд?

– Здесь разные команды, нельзя сравнивать. «Локомотив» же не играл в финале конференции в прошлом году. Тоже можно этот отрезок посмотреть. Они вылетели в первом раунде.

Мы не смотрим в прошлое. В прошлом сезоне мы выиграли первую игру, вторую проиграли, были овертаймы. Равные матчи все.

У нас серьезный прогресс в нашей системе. Когда ребята выполняют задание, мы побеждаем.

молодец, с самолета вышел и забил. Думаю, он нам поможет, – сказал главный тренер .

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