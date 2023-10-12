Роман Ротенберг: «Задача СКА – защитить титул обладателей Кубка Континента, начать в плей-офф дома. Основная цель – Кубок Гагарина. Будем стремиться к этому»

Роман Ротенберг после поражения от «Локомотива» (2:3) рассказал о целях СКА.

«В первом периоде мы допустили лишние ошибки – соперник за это наказал. « » – очень сильная команда. Мы рады встречаться с таким соперником.

Игра с «Куньлунем» не пошла нам в плюс. Ребята немножко расслабились. Так делать нельзя. Мы играем дома – надо на каждую смену выходить на сто процентов готовыми. Так и будем делать.

Конечно, мы изучаем статистику, анализируем. Но смотрим только на следующий матч. И делаем выводы.

Статистика матчей с «Локомотивом» говорит о силе соперника, но у нас все впереди. Главная игра – следующая. Несмотря на поражение, мы идем по нарастающей.

У нас есть задача защитить титул обладателей Кубка Континента, начать в плей-офф дома. А основная цель – завоевать . Будем стремиться к этому. Все через работу», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.