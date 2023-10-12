Роман Ротенберг: «Задача СКА – защитить титул обладателей Кубка Континента, начать в плей-офф дома. Основная цель – Кубок Гагарина. Будем стремиться к этому»

Теги Локомотив СКА КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг после поражения от «Локомотива» (2:3) рассказал о целях СКА.

«В первом периоде мы допустили лишние ошибки – соперник за это наказал. «Локомотив» – очень сильная команда. Мы рады встречаться с таким соперником.

Игра с «Куньлунем» не пошла нам в плюс. Ребята немножко расслабились. Так делать нельзя. Мы играем дома – надо на каждую смену выходить на сто процентов готовыми. Так и будем делать.

Конечно, мы изучаем статистику, анализируем. Но смотрим только на следующий матч. И делаем выводы.

Статистика матчей с «Локомотивом» говорит о силе соперника, но у нас все впереди. Главная игра – следующая. Несмотря на поражение, мы идем по нарастающей.

У нас есть задача защитить титул обладателей Кубка Континента, начать в плей-офф дома. А основная цель – завоевать Кубок Гагарина. Будем стремиться к этому. Все через работу», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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17 комментариев

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Bartez1986
Рома, ставь уже более амбициозные цели. Например, выиграть Кубок Стэнли с Аризоной
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Johanson8987
Мистер Ротенберг, я вам ответственно заявляю, что вы умудрились на старте сезона запороть не только свои цели, но цели и задачи других команд. Воровайка.....
+5
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Ruslan Gunkin
Кубок Континента - нет
Кубок Гагарина - нет
Начать плей-офф дома - возможно, вы еще из Сочи ограбление сделайте для устранения конкурентов
+5
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+5
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Arti22
Защитить кубок чего мля??)))) Ромыч, ты это давай заканчивай с утречка закидывать, а то так скоро будешь кубок Стэнли защищать)
+4
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Алексей Иванов
Ответ Bartez1986
Рома, ставь уже более амбициозные цели. Например, выиграть Кубок Стэнли с Аризоной
да с ним даже Бостон в плей офф не выйдет)
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Евгений Мешков
до декабря еще уйма времени, можно пол лиги в Питер перевести. в каких то клубах просто может не остаться игроков))
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Евгений Мешков
Звонят как то из Рейнджерс в Эдмонтон:
- Меняем Хытила, Какко и пару ребят и лиги Онтарио на Макдэвида?
- ок, ноу проблем, только Карконе нам еще с Аризоны выменяйте и по рукам!
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Костя Кот
сочи выше ска будут в итоге
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rabbitd12345
Ответ Bartez1986
Рома, ставь уже более амбициозные цели. Например, выиграть Кубок Стэнли с Аризоной
Или более реалистичные - попасть в по
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Тренерские конспекты Бормана
Отстаньте от Ромы! Тренируют одни, а оправдываться ему приходится
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nmnackjbxkasbk
Ответ Bartez1986
Рома, ставь уже более амбициозные цели. Например, выиграть Кубок Стэнли с Аризоной
он с ней и кубок известий не возмет
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xa-xa
Какой сейчас год? Кубок континентов ... Вахта на Марс затянулась, кто щас лидер в кубке????!
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Demedieu
Боря Гол и Рома Рот приготовят вкусный бутерброд!
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Caniball
Пока по тому как складывает, потолок СКА это - 5-ое место.
Чтобы быть выше надо чтобы СКА прибавило, а у кого-то из: Локо, Торпедо, Спартака или Динамо должен случиться спад.
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личные рекорды это не хоккей
Они никогда игру не наладят , хоккеисты на нервяке все, на игры приезжают с семьями и чемоданами, неизвестно где можешь оказаться после игры, в Сочи или Тольятти или еще дальше, нормальный тренер наигрывает команду, а ненормальный хочет результат соазу
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личные рекорды это не хоккей
Когда самолет разбирали он опоздал , достались только ноги, а кому то крылья и мотор и командиры экипажа лучшие
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Vpered Zenit
Вы посмотрите на все его интервью перед матчем и после матча.
Спасибо болельщикам,есть проблемы,есть над чем работать.3 года проблемы,составы меняет,все хуже и хуже.А Теперь оказывается цель есть.
Миллер вроде озвучил цель,выиграть кубок Гагарина,а Ротенберг знает об этом,или контракт на 5 лет,можно просто баловаться у руля команды.
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