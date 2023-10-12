Роман Ротенберг: «Задача СКА – защитить титул обладателей Кубка Континента, начать в плей-офф дома. Основная цель – Кубок Гагарина. Будем стремиться к этому»
Роман Ротенберг после поражения от «Локомотива» (2:3) рассказал о целях СКА.
«В первом периоде мы допустили лишние ошибки – соперник за это наказал. «Локомотив» – очень сильная команда. Мы рады встречаться с таким соперником.
Игра с «Куньлунем» не пошла нам в плюс. Ребята немножко расслабились. Так делать нельзя. Мы играем дома – надо на каждую смену выходить на сто процентов готовыми. Так и будем делать.
Конечно, мы изучаем статистику, анализируем. Но смотрим только на следующий матч. И делаем выводы.
Статистика матчей с «Локомотивом» говорит о силе соперника, но у нас все впереди. Главная игра – следующая. Несмотря на поражение, мы идем по нарастающей.
У нас есть задача защитить титул обладателей Кубка Континента, начать в плей-офф дома. А основная цель – завоевать Кубок Гагарина. Будем стремиться к этому. Все через работу», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кубок Гагарина - нет
Начать плей-офф дома - возможно, вы еще из Сочи ограбление сделайте для устранения конкурентов
- Меняем Хытила, Какко и пару ребят и лиги Онтарио на Макдэвида?
- ок, ноу проблем, только Карконе нам еще с Аризоны выменяйте и по рукам!
Чтобы быть выше надо чтобы СКА прибавило, а у кого-то из: Локо, Торпедо, Спартака или Динамо должен случиться спад.
Спасибо болельщикам,есть проблемы,есть над чем работать.3 года проблемы,составы меняет,все хуже и хуже.А Теперь оказывается цель есть.
Миллер вроде озвучил цель,выиграть кубок Гагарина,а Ротенберг знает об этом,или контракт на 5 лет,можно просто баловаться у руля команды.