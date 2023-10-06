Козырев о 3:4 от «Сочи»: «Игра у «Северстали» получилась c переменным успехом. В концовке допустил ошибку – выпустил не тех, кто должен был играть»

Андрей Козырев оценил поражение «Северстали» от «Сочи» (3:4) в КХЛ.

«Игра у нас сегодня получилась волнами, c переменным успехом – было преимущество и у « », и у нас.

Собственно говоря, в конце допустили ошибку, беру эту ошибку на себя, потому что выпустил не тех людей, которые должны были играть в концовке», – сказал главный тренер « ».