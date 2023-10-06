Козырев о 3:4 от «Сочи»: «Игра у «Северстали» получилась c переменным успехом. В концовке допустил ошибку – выпустил не тех, кто должен был играть»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Сочи Хоккей

Андрей Козырев оценил поражение «Северстали» от «Сочи» (3:4) в КХЛ.

«Игра у нас сегодня получилась волнами, c переменным успехом – было преимущество и у «Сочи», и у нас.

Собственно говоря, в конце допустили ошибку, беру эту ошибку на себя, потому что выпустил не тех людей, которые должны были играть в концовке», – сказал главный тренер «Северстали».

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