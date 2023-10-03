Козырев после 4:1 с «Ак Барсом»: «Игра нам удалась с самого начала – забили нужные голы. Мы практикуем комбинационный хоккей, молодые игроки не отбрасываются»

Теги Ак Барс Северсталь Андрей Козырев КХЛ Дмитрий Шугаев Хоккей

Андрей Козырев подвел итоги матча с «Ак Барсом» (4:1).

«Игра нам удалась с самого начала – комбинации, забили нужные голы. Моменты, которые создали, мы реализовали.

В концовке «Ак Барс» пытался переломить исход матча, здесь здорово сыграли в обороне, и чудесную игру показал наш вратарь Шугаев.

В прошлой игре пропустили пять, но этот счет не отражал исход игры, которую мы показали. Весь матч там счет был 0:2, и мы не смогли реализовать моменты, которые создали. В Казани это получилось, сыграли построже.

Мы практикуем комбинационный хоккей, молодые игроки не отбрасываются, комбинируют», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

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