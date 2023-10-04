«Тампа» и «Флорида» набрали 160 минут штрафа на двоих в предсезонном матче. Произошло несколько стычек и драк

Теги выставочные матчи драки Тампа-Бэй Флорида НХЛ Остин Уотсон Сэм Беннетт Мэттью Ткачак Райан Ломберг Таннер Жанно Хоккей

«Тампа» и «Флорида» набрали 160 минут штрафа на двоих в предсезонном матче.

«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (2:0) в выставочном матче. По ходу игры произошло несколько стычек и драк. 

Игроки «Тампы» набрали в общей сложности 78 минут штрафа (больше всех – по 17 – у Остина Уотсона и Таннера Жанно).

Игроки «Флориды» – 82 минуты (по 12 у Сэма Беннетта, Антона Лунделля, Мэттью Ткачака и Райана Ломберга). 

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7 комментариев

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Вадим Сидоров
Парни соскучились по хоккею
+4
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curdboy
Ответ Вадим Сидоров
Парни соскучились по хоккею
скорее друг по другу)))
+3
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curdboy
Нормально ребята разогреваются)) интересно, в сезоне такой же огонь будет?))
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curdboy
Жанно не мог уж передачу кому-нибудь выдать, чтоб хет-трик Горди Хоу набрать))
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Александр Сонин
Жано всех кошаков обломает,начиная с самого борзого Ткачука.
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Mephi027
Красавчики!

Такой хоккей нам нужен!!!
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FaithDevotion
Ну эти ребята-то не подводят. Каждый матч стычки, драки. Глаз радуется)
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