«Тампа» и «Флорида» набрали 160 минут штрафа на двоих в предсезонном матче. Произошло несколько стычек и драк
«Тампа» и «Флорида» набрали 160 минут штрафа на двоих в предсезонном матче.
«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (2:0) в выставочном матче. По ходу игры произошло несколько стычек и драк.
Игроки «Тампы» набрали в общей сложности 78 минут штрафа (больше всех – по 17 – у Остина Уотсона и Таннера Жанно).
Игроки «Флориды» – 82 минуты (по 12 у Сэма Беннетта, Антона Лунделля, Мэттью Ткачака и Райана Ломберга).
Такой хоккей нам нужен!!!