«Тампа» и «Флорида» набрали 160 минут штрафа на двоих в предсезонном матче. Произошло несколько стычек и драк

«Тампа» и «Флорида» набрали 160 минут штрафа на двоих в предсезонном матче.

«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (2:0) в выставочном матче. По ходу игры произошло несколько стычек и драк.

Игроки « » набрали в общей сложности 78 минут штрафа (больше всех – по 17 – у и ).

Игроки «Флориды» – 82 минуты (по 12 у , Антона Лунделля, и Райана Ломберга).