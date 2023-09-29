Дитц о 7:1 с «Сочи»: «ЦСКА хочет зацепиться за эту игру и продолжать уверенно побеждать. Довольны результатом»

Даррен Дитц подвел итоги матча ЦСКА против «Сочи».

Клуб из Москвы одержал победу со счетом 7:1. До этого команда проиграла 7 из 11 матчей.

– Был хороший матч. Мы все 60 минут, от начала и до конца, контролировали игру. Конечно, довольны результатом. Старались поднять темп, показать свою лучшую игру, могу сказать, что нам это удалось.

– Верите, что с этого матча у команды начнется белая полоса?

– Мы все очень на это рассчитываем, хотим зацепиться за эту игру и продолжать уверенно побеждать.

– ЦСКА все же пропустил в третьем периоде, почему так произошло?

– Конечно, мы все хотели, чтобы сыграл на ноль, защитники тоже очень старались ему помочь, но надо отдать должное сопернику, « » создавал очень неплохие моменты, – сказал защитник ЦСКА Даррен Дитц.