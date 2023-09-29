Дитц о 7:1 с «Сочи»: «ЦСКА хочет зацепиться за эту игру и продолжать уверенно побеждать. Довольны результатом»

Теги ЦСКА КХЛ Александр Шарыченков Сочи Матч ТВ Даррен Дитц Хоккей

Даррен Дитц подвел итоги матча ЦСКА против «Сочи».

Клуб из Москвы одержал победу со счетом 7:1. До этого команда проиграла 7 из 11 матчей.

– Был хороший матч. Мы все 60 минут, от начала и до конца, контролировали игру. Конечно, довольны результатом. Старались поднять темп, показать свою лучшую игру, могу сказать, что нам это удалось.

– Верите, что с этого матча у команды начнется белая полоса?

– Мы все очень на это рассчитываем, хотим зацепиться за эту игру и продолжать уверенно побеждать.

– ЦСКА все же пропустил в третьем периоде, почему так произошло?

– Конечно, мы все хотели, чтобы Александр Шарыченков сыграл на ноль, защитники тоже очень старались ему помочь, но надо отдать должное сопернику, «Сочи» создавал очень неплохие моменты, – сказал защитник ЦСКА Даррен Дитц.

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1 комментарий

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Mihamoscow
Мы только за ..:)
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