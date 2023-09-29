Мамин о 7:1 с «Сочи»: «Не нужно винить Третьяка, расстрел с убойных позиций. ЦСКА выходил со злостью, потому что старт никого не устраивает»

Максим Мамин высказался о крупной победе ЦСКА над «Сочи» (7:1).

Армейцы разгромили южан в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь сочинцев был заменен после четвертой пропущенной шайбы.

«Не думаю, что его нужно винить в пропущенных шайбах. Его расстреливали с убойных позиций. Мы знали, что если сегодня с правильным настроем выйдем и покажем свой уровень, что делаем нечасто в этом сезоне, то все получится.

Сегодня была одна из тех игр, за которые надо цепляться. Мы отыграли 60 минут без каких-то провалов на хорошем уровне, тем более что у нас до этого какой-то период был провальным.

Во втором периоде правильно играли, менялись в чужой зоне, несколько раз делали наложения. Не теряли шайбу в средней зоне и здорово реализовали моменты.

Выходили со злостью, потому что старт сезона никого не устраивает: ни нас, ни тренерский штаб, ни руководство клуба, ни болельщиков. Поэтому сейчас будем менять эту ситуацию, нужно за сегодняшнюю игру зацепиться и прибавлять дальше», – сказал форвард ЦСКА.

«Хватит кувыркаться, пора играть». ЦСКА впервые так плохо начал при Федорове – но после собрания победил 7:1