Мамин о 7:1 с «Сочи»: «Не нужно винить Третьяка, расстрел с убойных позиций. ЦСКА выходил со злостью, потому что старт никого не устраивает»

Теги ЦСКА КХЛ Максим Третьяк Максим Мамин Сочи ТАСС Хоккей

Максим Мамин высказался о крупной победе ЦСКА над «Сочи» (7:1).

Армейцы разгромили южан в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь сочинцев Максим Третьяк был заменен после четвертой пропущенной шайбы.

«Не думаю, что его нужно винить в пропущенных шайбах. Его расстреливали с убойных позиций. Мы знали, что если сегодня с правильным настроем выйдем и покажем свой уровень, что делаем нечасто в этом сезоне, то все получится.

Сегодня была одна из тех игр, за которые надо цепляться. Мы отыграли 60 минут без каких-то провалов на хорошем уровне, тем более что у нас до этого какой-то период был провальным.

Во втором периоде правильно играли, менялись в чужой зоне, несколько раз делали наложения. Не теряли шайбу в средней зоне и здорово реализовали моменты.

Выходили со злостью, потому что старт сезона никого не устраивает: ни нас, ни тренерский штаб, ни руководство клуба, ни болельщиков. Поэтому сейчас будем менять эту ситуацию, нужно за сегодняшнюю игру зацепиться и прибавлять дальше», – сказал форвард ЦСКА. 

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