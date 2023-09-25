Защитник «Авангарда» Чистяков извинился за 1:5 от «Автомобилиста»: «Мои две индивидуальные ошибки решили игру»

Семен Чистяков извинился перед болельщиками «Авангарда» за поражение.

«Авангард» проиграл « » (1:5) в игре Фонбет чемпионата .

В третьем периоде отправил шайбу в свои ворота после того, как «ястребы» получили возможность играть при отложенном штрафе у соперника.

«В первую очередь, хотел бы извиниться перед болельщиками за такой матч. Даже больше за свой – две индивидуальные ошибки решили всю нашу игру.

В принципе в первом периоде хорошо начали, забили гол в большинстве. Потом одна ошибка, мои две решили игру. Будем работать, сейчас один день отдохнем.

Потом разберем весь выезд, учтем ошибки, будем исправлять и готовиться», – сказал защитник « » Семен Чистяков.