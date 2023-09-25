Защитник «Авангарда» Чистяков извинился за 1:5 от «Автомобилиста»: «Мои две индивидуальные ошибки решили игру»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Семен Чистяков Хоккей

Семен Чистяков извинился перед болельщиками «Авангарда» за поражение.

«Авангард» проиграл «Автомобилисту» (1:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде Семен Чистяков отправил шайбу в свои ворота после того, как «ястребы» получили возможность играть при отложенном штрафе у соперника.

«В первую очередь, хотел бы извиниться перед болельщиками за такой матч. Даже больше за свой – две индивидуальные ошибки решили всю нашу игру.

В принципе в первом периоде хорошо начали, забили гол в большинстве. Потом одна ошибка, мои две решили игру. Будем работать, сейчас один день отдохнем.

Потом разберем весь выезд, учтем ошибки, будем исправлять и готовиться», – сказал защитник «Авангарда» Семен Чистяков.

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5 комментариев

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Ястреб
Бывает…
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Lahtenpohia
Ещё не в форме. все наладиться
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VasyaFilkin
Я не думаю, что Чистяков там сильно виноват по игре. первый гол - Пайгин в пинбол играл с соперником, второй гол - тупой косяк новичка Бойкова с его удалением и общий косяк команды на последних секундах (как всегда!!!) меньшинства (периода, ОТ и т.д.). Третий гол - там тоже вроде не Чистяков косячил. А 4 и 5 голы - уже не важные в любом случае
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Ыжык
А то что забили всего одну тоже Чистяков виноват? К тренерам больше вопросов.
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