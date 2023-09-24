Квартальнов о легионерах минского «Динамо»: «Надо больше ответственности иметь перед командой, руководством, страной. Здесь есть вопросы»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Торпедо» (3:4).

Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но проиграло в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Остаются проблемы при игре в меньшинстве. Пропустили дважды в неравных составах. Но дальше вернулись в игру. К сожалению, сразу же после нашего третьего гола пропустили. Обычно такие матчи [после камбэка] выигрываются. Но все перевернулось.

Может, есть и моя ошибка. Мы играли в три звена. Но при счете 2:3 четвертое звено вышло и неплохо сыграло. Предупреждали их. Но сразу после вбрасывания пошла атака, она и решила исход матча – со счета 3:4 мы не отыгрались.

– Проблемы с дисциплиной: ненужные удаления в зоне атаки, в средней зоне. Как собираетесь их решать? Почему штрафы хватают легионеры, которые должны быть лидерами команды?

– Вы правы на сто процентов. Но сегодня чуть-чуть другая ситуация. У нас было много игры в большинстве. Если при игре «5 на 3» игрок [соперника] выходит один на один с вратарем. Эти вещи мы можем контролировать? Если при игре «5 на 4» еще два таких выхода… Эти вещи мы можем контролировать?

Мы не можем делать такие подарки сопернику. Надо самим забивать. А у нас всего один гол в большинстве. Это очень мало.

– Будут ли меры по отношению к легионерам, которые должны быть лидерами, но…

– Какие меры? Я всегда говорю: игровое время – самое ценное для хоккеиста. Его надо ценить. И играть. А не так относиться к большинству… Надо больше ответственности иметь перед командой, руководством, страной. Здесь есть вопросы.

– Перед игрой говорилось, что «Торпедо» играет в быстрый хоккей, и надо навязать им свой стиль, тоже быстрый. Но получилось, что часто ошибались. Почему?

– Мы очень хотим забивать первыми. Но в последних играх пропускаем первыми. Некоторые ребята, к сожалению, после пропущенной шайбы плывут.

Надо уметь забывать ошибки и играть дальше. Следующая смена должна быть еще сильнее. Если надо – сыграть очень просто. Иногда надо быть дураком, и просто выбросить шайбу, чтобы не стать дураком в конечном итоге.

И, конечно, хоккей – это игра в один. Стыковая борьба важна. Можно любую тактику ставить. Но нужен характер, – сказал главный тренер минского «Динамо» .

Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но проиграло «Торпедо». У клуба 6 поражений в 7 последних играх