«Астана и Алма-Ата – красивые, а остальные города – еще СССР». Бердников о Казахстане

Вадим Бердников назвал два красивых города Казахстана, а остальные – как в СССР.

– После КХЛ вы еще играли в Казахстане.

– В КХЛ не было предложений. И, чтобы сохранять форму, я поехал к Владимиру Ивановичу Капуловскому, который работал в « ». Предложений из КХЛ не появилось, и остался в Казахстане на четыре года.

Интересный опыт, там еще тогда хорошие деньги платили, и уровень лиги был хороший. Играло много взрослых ребят, был техничный, комбинационный и умный хоккей, как в свое время в Высшей лиге.

С «Арланом» выиграли чемпионат, а на следующий год еще и Континентальный Кубок, единственный раз в истории . Но дальше уровень чемпионата начал падать – денег стало меньше, лигу начали омолаживать. Молодежи ведь не надо много платить.

– В самом Казахстане понравилось?

– Страна развивается, есть своя культура и менталитет. Астана и Алма-Ата – красивые, а остальные города – еще Советский Союз, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ, выступавший за «Арлан» (Кокшетау) с 2017 по 2021 год, а сейчас работающий детским тренером в США.