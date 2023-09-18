«Астана и Алма-Ата – красивые, а остальные города – еще СССР». Бердников о Казахстане

Теги Вадим Бердников Сборная Казахстана по хоккею Владимир Капуловский КХЛ чемпионат Казахстана Арлан Sports.ru - Казахстан Хоккей

Вадим Бердников назвал два красивых города Казахстана, а остальные – как в СССР.

– После КХЛ вы еще играли в Казахстане.

– В КХЛ не было предложений. И, чтобы сохранять форму, я поехал к Владимиру Ивановичу Капуловскому, который работал в «Арлане». Предложений из КХЛ не появилось, и остался в Казахстане на четыре года.

Интересный опыт, там еще тогда хорошие деньги платили, и уровень лиги был хороший. Играло много взрослых ребят, был техничный, комбинационный и умный хоккей, как в свое время в Высшей лиге.

С «Арланом» выиграли чемпионат, а на следующий год еще и Континентальный Кубок, единственный раз в истории Казахстана. Но дальше уровень чемпионата начал падать – денег стало меньше, лигу начали омолаживать. Молодежи ведь не надо много платить.

– В самом Казахстане понравилось?

– Страна развивается, есть своя культура и менталитет. Астана и Алма-Ата – красивые, а остальные города – еще Советский Союз, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ, выступавший за «Арлан» (Кокшетау) с 2017 по 2021 год, а сейчас работающий детским тренером в США.

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5 комментариев

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xa-xa
Алма-Ата красивый город 🏙...
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ftw2002@yandex.ru
К сожалению, Казахстан уже давно не Советский Союз, совсем другая страна.
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Bashibuzuck
Кокшетау маленький, уютный и очень зеленый город, и люди там особенные, чето он про него вообще ничего не сказал
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Suprmaro
Это скорее Актобе, может быть Талдыкорган. Кызылорда, Тараз, Шымкент там ссср вообще начисто сметен
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Данияр Карашолаков
Ответ ftw2002@yandex.ru
К сожалению, Казахстан уже давно не Советский Союз, совсем другая страна.
Он имеет ввиду строение домов, а не страну. Множества домов наших городах постройки СССР
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