«7 000 долларов – оплата на сезон для ребенка в США. Более коммерческий вид спорта, чем в России». Бердников о работе детским тренером
Вадим Бердников рассказал о работе детским тренером в США.
– Чем детский хоккей отличается в Америке?
– Там другая система хоккея, это более коммерческий вид спорта. Хотя в России тоже к тому приходят.
Также в Америке чаще используют половину льда, а не всю площадку. Хотя я лично поддерживаю полный лед, чтобы дети сразу привыкали к нему.
– Здесь тоже есть «подкатки»?
– Да, потому что здесь у ребят по две тренировки в неделю, а у нас в России, например, было по шесть. Так как льда мало, то родителям приходится брать дополнительные занятия.
– Почему льда не хватает?
– Такие здесь условия у клубов и школ, нет возможности давать больше льда.
Тут, в отличие от России, городской бюджет не выделяет деньги. Здесь все клубы самостоятельные и должны сами себя окупать.
– В Америке дорого заниматься хоккеем?
– Здесь цены совсем другие, чем в России. Вот, например, оплата на сезон для ребенка 2012 года рождения – 7 000 долларов.
Родители абсолютно все оплачивают сами – поездки, экипировку, дополнительные тренировки. Здесь дети занимаются несколькими видами спорта, и куда бы ты ни пошел, везде надо платить деньги.
– Нет такого, как у нас, когда ребенок занимается только хоккеем круглые сутки?
– Там ребята могут заниматься одновременно четырьмя-пятью видами спорта. Детям дают выбор: что больше понравится, туда и переходят.
Еще надо отметить такую черту менталитета – здесь дорожат временем, потому что всего мало и за все приходится платить. Поэтому ребята, если говорить уже про старших, очень сконцентрированные, трудоспособные, все впитывают.
– Экономят деньги родителей?
– Да, к тому же здесь принято работать уже с 16 лет. Не у всех есть родители, которые могут всем обеспечить.
Нужно и платить за обучение в колледже, и купить машину, потому что без нее невозможно передвигаться – нет общественного транспорта. Поэтому все стараются работать, даже дети, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ.
Там же катки - по одному на каждого, лёд - бесплатно, форму выдают грантами.
Ну, так многие здесь пишут, по крайней мере.