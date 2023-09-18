«7 000 долларов – оплата на сезон для ребенка в США. Более коммерческий вид спорта, чем в России». Бердников о работе детским тренером

Вадим Бердников рассказал о работе детским тренером в США.

– Чем детский хоккей отличается в Америке?

– Там другая система хоккея, это более коммерческий вид спорта. Хотя в России тоже к тому приходят.

Также в Америке чаще используют половину льда, а не всю площадку. Хотя я лично поддерживаю полный лед, чтобы дети сразу привыкали к нему.

– Здесь тоже есть «подкатки»?

– Да, потому что здесь у ребят по две тренировки в неделю, а у нас в России, например, было по шесть. Так как льда мало, то родителям приходится брать дополнительные занятия.

– Почему льда не хватает?

– Такие здесь условия у клубов и школ, нет возможности давать больше льда.

Тут, в отличие от России, городской бюджет не выделяет деньги. Здесь все клубы самостоятельные и должны сами себя окупать.

– В Америке дорого заниматься хоккеем?

– Здесь цены совсем другие, чем в России. Вот, например, оплата на сезон для ребенка 2012 года рождения – 7 000 долларов.

Родители абсолютно все оплачивают сами – поездки, экипировку, дополнительные тренировки. Здесь дети занимаются несколькими видами спорта, и куда бы ты ни пошел, везде надо платить деньги.

– Нет такого, как у нас, когда ребенок занимается только хоккеем круглые сутки?

– Там ребята могут заниматься одновременно четырьмя-пятью видами спорта. Детям дают выбор: что больше понравится, туда и переходят.

Еще надо отметить такую черту менталитета – здесь дорожат временем, потому что всего мало и за все приходится платить. Поэтому ребята, если говорить уже про старших, очень сконцентрированные, трудоспособные, все впитывают.

– Экономят деньги родителей?

– Да, к тому же здесь принято работать уже с 16 лет. Не у всех есть родители, которые могут всем обеспечить.

Нужно и платить за обучение в колледже, и купить машину, потому что без нее невозможно передвигаться – нет общественного транспорта. Поэтому все стараются работать, даже дети, – сказал бывший нападающий клубов .