«Бездомных в Нью-Йорке много, но меня это не задевает. Цены повыше, но и в России они тоже сильно выросли». Бердников о жизни в США

Теги Вадим Бердников НХЛ КХЛ Хоккей

Вадим Бердников рассказал о жизни в Нью-Йорке и бездомных на улицах.

– Почему переехали жить именно в США?

– Была такая мечта детства, плюс у нас здесь знакомые и друзья живут. Моя жена уже бывала здесь, и ей очень понравилось. Долго не думали, взяли и переехали.

– Вам и вашей семье комфортно жить Нью-Йорке?

– Нам нравится. Во-первых, погода. Я полгода в шортах хожу и балдею. У меня большая семья, шестеро детей, и всем это очень нравится.

До этого мы два года жили в Швеции, в самом дождливом городе страны, и соскучились по солнцу и хорошей погоде. И здесь есть все, что хочешь.

Да, цены повыше, чем в России, да и там, как я знаю, тоже цены сильно выросли. Уровень жизни хороший.

– Не тяжело было переезжать такой большой семьей?

– Тяжело не было, дом мы сняли заранее. Семья вначале приехала без меня, а я уже подъехал через два месяца. Дети пошли в школу: сначала на полтора месяца, а потом на новый учебный год.

Это все мы уже проходили в Швеции, которая стала для нас промежуточным этапом. Были нюансы, связанные с документами, так как все пришлось оформлять по-новому. Скажем так, легализовываться. Конечно, много всего нового, но наши местные друзья нам помогли, что-то подсказали.

– Особенности американского менталитета уже заметили?

– Как в каждой стране есть и хорошие люди, и не очень. В целом – приветливые, улыбчивые.

– Другие хоккеисты, которые жили в Америке и Нью-Йорке, из негативных моментов отмечают то, что там много бездомных и есть криминальные районы.

– Бездомных в Нью-Йорке много – это да, но меня это никак не задевает и никакого дискомфорта я не испытываю. О криминальных районах слышал, но туда я не хожу, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ.

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4 комментария

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Tun
Цены в России выросли не сильно, там другое слово, за которое меня забанят
+8
-2
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Punisher62
А кто это?
+5
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Марсель Объелся
Когда-нибудь русскоязычные иммигранты узнают, что кроме Лос-Анджелеса и Нью-Йорка существуют ещё города, но это уже совсем другая история
+2
-1
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Игорь Новиков
Ответ Punisher62
А кто это?
бывший нападающий клубов КХЛ.
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0
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