«Автомобилист» и «Трактор» показали форму к уральскому дерби: «Мощь и сила Урала в каждом элементе»

«Автомобилист» и «Трактор» представили форму к уральскому дерби.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится 16 сентября.

«Мощь и сила Урала в каждом элементе. Специально к Winline Уральскому дерби готовы раскрыть вам секреты и показать лимитированную форму.

Комплекты формы призваны выделить серию игр: они смелые и нестандартные, наполнены уральским характером. В форме используется фирменная графика – абстрактные орнаменты, напоминающие народный фольклор. На воротнике, рукавах и гамашах растянулся горный хребет.

Большое внимание уделено периферийным элементам формы: разработаны номера с характерным «скалистым» настроением, дизайн внутреннего воротника с титулом противостояния – «Царь Горы».

В отделке номеров можно заметить атрибут нового статуса – корону, а также перфорированный градиент с отверстиями в виде треугольных вершин гор», – говорится в сообщении « ».

Фото: t.me/hc_avtomobilist/