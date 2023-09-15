«Автомобилист» и «Трактор» показали форму к уральскому дерби: «Мощь и сила Урала в каждом элементе»
«Автомобилист» и «Трактор» представили форму к уральскому дерби.
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится 16 сентября.
«Мощь и сила Урала в каждом элементе. Специально к Winline Уральскому дерби готовы раскрыть вам секреты и показать лимитированную форму.
Комплекты формы призваны выделить серию игр: они смелые и нестандартные, наполнены уральским характером. В форме используется фирменная графика – абстрактные орнаменты, напоминающие народный фольклор. На воротнике, рукавах и гамашах растянулся горный хребет.
Большое внимание уделено периферийным элементам формы: разработаны номера с характерным «скалистым» настроением, дизайн внутреннего воротника с титулом противостояния – «Царь Горы».
В отделке номеров можно заметить атрибут нового статуса – корону, а также перфорированный градиент с отверстиями в виде треугольных вершин гор», – говорится в сообщении «Автомобилиста».
Фото: t.me/hc_avtomobilist/
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