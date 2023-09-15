«Автомобилист» и «Трактор» показали форму к уральскому дерби: «Мощь и сила Урала в каждом элементе»

Теги Трактор Автомобилист КХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Автомобилист» и «Трактор» представили форму к уральскому дерби.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится 16 сентября. 

«Мощь и сила Урала в каждом элементе. Специально к Winline Уральскому дерби готовы раскрыть вам секреты и показать лимитированную форму.

Комплекты формы призваны выделить серию игр: они смелые и нестандартные, наполнены уральским характером. В форме используется фирменная графика – абстрактные орнаменты, напоминающие народный фольклор. На воротнике, рукавах и гамашах растянулся горный хребет.

Большое внимание уделено периферийным элементам формы: разработаны номера с характерным «скалистым» настроением, дизайн внутреннего воротника с титулом противостояния – «Царь Горы».

В отделке номеров можно заметить атрибут нового статуса – корону, а также перфорированный градиент с отверстиями в виде треугольных вершин гор», – говорится в сообщении «Автомобилиста».

 

Фото: t.me/hc_avtomobilist/

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lyelik
Огонь!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kolsky Nickel
И хоккеисты уральские на фото?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Почему Да Коста и Фукале, а не Бурдасов и Широков?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Ответ Сергей Орлов
Почему Да Коста и Фукале, а не Бурдасов и Широков?)
Легионеры менее занятые, чем наши.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Ответ Сергей Орлов
На фото, если что, не Да Коста и не Фукале)
А ну тогда сорян)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Пьянков
Свежо и необычно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семен А
классная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Х
Сразу даже не узнал,ни Да Косту ни Фукале…🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Руслан Х
Сразу даже не узнал,ни Да Косту ни Фукале…🤔
Потому что это не они)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий