Игорь Григоренко: «Радулов по-прежнему горит на площадке. Он отдается весь матч, борется за каждую шайбу, а после игры еще пойдет со штангой приседать»

Теги Ак Барс Лада Игорь Григоренко Александр Радулов КХЛ Хоккей

Игорь Григоренко высоко отозвался о форварде «Ак Барса» Александре Радулове.

– Не удивляет ли вас нестареющий Радулов? В чем его секрет ненасытности?

– Нет, совершенно не удивляет. Он всегда был такой безбашенный, ха-ха. Он не может остановиться, у него это в крови. Молодежи нужно на это смотреть и учиться как надо отдаваться игре. Он только вышел на лед и безо всяких мыслей бежит, он заряженный на игру и победу.

Он по-настоящему горит на площадке. Что тогда он горел, когда мы с ним играли, что сейчас. Он отдается весь матч, борется за каждую шайбу, а после игры еще пойдет со штангой приседать.

Саша постоянно развивается несмотря ни на что. Конечно, годы всегда берут свое. Но пока он играет, советую всем молодым игрокам смотреть на игру Радулова и учиться, – сказал советник генерального директора по развитию «Лады».

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