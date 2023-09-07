ЦСКА отвез Кубок Гагарина в военный госпиталь: «Привезли бойцам подарки от клуба, среди них оказалось много болельщиков команды»

ЦСКА привез Кубок Гагарина в военный клинический госпиталь.

Трофей побывал в главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко. Там проходят лечение и реабилитацию раненые бойцы.

«Начальник диспансера ЦСКА – Кирилл Владимирович Нефедов, мой близкий друг. Он обратился ко мне с просьбой привести нашим бойцам, участвующим в СВО. Они сейчас лежат в госпитале.

Мы поехали в филиал № 8 Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Нас встретил начальник госпиталя подполковник медицинской службы Хвостов Сергей Сергеевич. Они организовали в фойе место для демонстрации кубка. Ребята стали сразу подходить, спрашивать, можно ли с ним сфотографироваться. Мы объяснили, что можно, кубок для них и привезли.

Проявили интерес не только бойцы, но и врачи, медсестры. Мы привезли бойцам подарки от клуба, среди них оказалось много болельщиков ЦСКА. Они просили, если будет возможность, организовать им поход на хоккей. Клуб обещал решить этот вопрос.

Поездка была эмоциональная. Люди лежат в госпитале с тяжелыми травмами, но никто не унывает, все улыбаются. Желают игрокам ЦСКА в первую очередь здоровья, чтобы они радовали победами и в следующий раз снова привезли кубок», – рассказал техник по форме ЦСКА Игорь Перескоков.

Фото: t.me/cska_hockey