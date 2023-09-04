Глава КХЛ вручил Билялетдинову перстень за попадание в «Золотой состав»: «Глаза у него горят, настрой есть»

Теги Ак Барс Алексей Морозов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Алексей Морозов вручил Зинэтуле Билялетдинову награду за успехи в КХЛ.

– Сегодня вы приехали в Казань по приятному поводу. Расскажите о награде, которую вручили Зинэтуле Хайдяровичу.

– Ее мы придумали с нашим партнером «Фонбет»: по итогам 15 сезонов составили символическую сборную из игроков и тренера, которые наилучшим образом себя проявили за 15 лет. Зинэтула Хайдярович по уважительной причине не смог присутствовать на церемонии закрытия сезона, и мы договорились, что на каком-нибудь из матчей он получит эту награду.

Сегодня – тот повод, у него 1200 матчей в чемпионатах России, он стал третьим тренером, добравшимся до этой отметки. И награда нашла своего героя.

– Можете ли рассказать в эфире историю, за что вас может не любить Зинэтула Хайдярович?

– Я знаю, что он не любит все эти церемонии перед игрой. Для него каждая задержка на две-три минуты отвлекает от настроя на игру, он это не приветствует. Сейчас я приехал, вручили, и после первого периода 0:2.

– Сегодня у него 1200-й матч в чемпионатах России. Каким вы его увидели, это все тот же тренер с горящими глазами?

– Глаза горят, настрой есть. Сейчас чувствуется, что он перед матчами, как и раньше, настраивает всю команду: как подготовишься – так и матч проведешь. Он всегда это требовал: меньше лишних разговоров, все заряжены на игру, – сказал президент КХЛ.

Фото: khl.ru

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2 комментария

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Machine Head
Искренние поздравления великому игроку , легенде и мэтру тренерского цеха Зинатудде Хайдаровичу Билялетдинову ! Глаза горят и это главное ! Здоровья и спортивного долголетия!
+7
0
+7
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Tina
Наши поздравления Вам Хайдярович!!! Здоровья Вам и удачи и пусть ребята всегда Вас радуют своими Победами!
+4
0
+4
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