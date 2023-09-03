Сын Дмитрия Квартальнова Александр подписал контракт с фармом минского «Динамо» по итогам просмотра
Сын Дмитрия Квартальнова Александр подписал контракт с фармом минского «Динамо».
20-летний игрок был в «Динамо-Молодечно» на просмотре.
Прошлый сезон форвард провел в МХЛ, где выступал за «Тайфун» и «Крылья Советов». Он набрал 11 (3+8) очков в 35 играх при полезности «минус 17» и 45 минутах штрафа.
Квартальнов также выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/22 и провел 8 матчей за основную команду – тогда казанский клуб тренировал Дмитрий Квартальнов, сейчас возглавляющий минское «Динамо».
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