Сын Дмитрия Квартальнова Александр подписал контракт с фармом минского «Динамо» по итогам просмотра

Сын Дмитрия Квартальнова Александр подписал контракт с фармом минского «Динамо».

20-летний игрок был в « » на просмотре.

Прошлый сезон форвард провел в , где выступал за «Тайфун» и «Крылья Советов». Он набрал 11 (3+8) очков в 35 играх при полезности «минус 17» и 45 минутах штрафа.

Квартальнов также выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/22 и провел 8 матчей за основную команду – тогда казанский клуб тренировал , сейчас возглавляющий минское « ».