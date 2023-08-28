Вице‑президент КХЛ Доброхвалов: «В Индии, Африке и Китае нет интереса к показу матчей лиги. Надо поработать, чтобы популяризировать хоккей там»

Сергей Доброхвалов высказался о показе матчей КХЛ за границей.

«Стало тяжелее общаться с иностранными партнерами по поводу показа матчей КХЛ.

Не думаю, что здесь будут изменения по сравнению с прошлым сезоном.

Поддерживаем взаимоотношения со всеми, но зарубежные партнеры побаиваются. Интерес, запрос аудитории, – все это есть, но партнеры опасаются.

В Индии, Африке и Китае пока особого интереса к показу нет.

Сначала надо поработать над тем, чтобы хоккей там популяризировать», – сказал вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.