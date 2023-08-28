Вице‑президент КХЛ Доброхвалов: «В Индии, Африке и Китае нет интереса к показу матчей лиги. Надо поработать, чтобы популяризировать хоккей там»

Теги телевидение КХЛ Сергей Доброхвалов Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Сергей Доброхвалов высказался о показе матчей КХЛ за границей.

«Стало тяжелее общаться с иностранными партнерами по поводу показа матчей КХЛ.

Не думаю, что здесь будут изменения по сравнению с прошлым сезоном.

Поддерживаем взаимоотношения со всеми, но зарубежные партнеры побаиваются. Интерес, запрос аудитории, – все это есть, но партнеры опасаются.

В Индии, Африке и Китае пока особого интереса к показу нет.

Сначала надо поработать над тем, чтобы хоккей там популяризировать», – сказал вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

6 комментариев

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vzi
Особенно в Африке поработайте, в Нигерии, например.

В Индии, если что, даже футбол не интересен. Только крикет.
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vzi
А как же Куньлунь? )
+5
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+5
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Damien King
Пусть купят по-братски
+3
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Machine Head
Как так ? Ротенберг здесь обещал матчи в Африке и Гималаях и 90 тысяч болельщиков на матчах . Как -то вы нету фарватере инициатив Ротенберга говорите . Я уже думал , что Роман Борисович поедет послом доброй воли на Африканский континент развивать хоккей .
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Tosha NeoN
вы с лимитом у сосиски разберитесь для начала, популяризаторы...
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Vadoniy
Вечно вам нужна какая-то галочка и прочее. Чтобы все сразу пошли смотреть ваши матчи, а вы просто перед камерами цифры красивые говлрили. Не, так не пойдёт. Когда ваши матчи будут выглядеть настоящим событием, результаты будут непредсказуемыми и уровень самого хоккея будет высоким, тогда интерес начнёт приходить. Американский футбол у нас мало кому интересен, но это интрига на огромном стадионе, который классно выглядит и немного посмотреть, если наткнулся на трансляцию, довольно любопытно. Я вот давно не интересуюсь футболом, но случайно наткнувшись на финал кубка России в заполненных лужниках, посмотрел, потому что выглядело здорово. Но в чём интерес может быть у иностранца посмотреть матч Амура с Нефтехимиком, представить трудно. Выглядит так себе, стадион некрасивый, болельщиков в цветах команды на трибунах мало - тут мало, чем можно зацепить.
Стоит отметить, что матч СЮ с АБ в Давосе получился крутым и здорово выглядел, в эту сторону можно было работать до какого-то момента, но теперь нельзя. А Китац, Индию - там им мало того, что ничего непонятно и никаких громких имён, так ещё и половина матчей выглядит откровенно некрасиво.
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