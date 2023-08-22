Скабелка об уходе Михайлиса: «Барыс» сделал ему 2-летнее предложение, но «Металлург» дал другие условия»

Андрей Скабелка сказал, что «Барыс» не мог сохранить форварда Никиту Михайлиса.

В межсезонье форвард сборной Казахстана перешел в «Металлург», подписав контракт на год. Сообщалось, что его зарплата составит 80 миллионов рублей.

– было невозможно сохранить в « »?

– Наверное, нет, учитывая сумму контракта. Мы хотели и сделали ему двухлетнее предложение, но « » предложил другие условия.

– То есть вы общались с ним и пытались уговорить?

– Конечно, мы все общались. Что значит уговорить? Мы все профессионалы. Как бы я ни уговаривал, у каждого хоккеиста свои требования.

Возможно, для него это шаг в карьере, когда он раскроется по-другому и станет намного сильнее. Мы желаем ему только удачи, чтобы он стал лидером в Магнитогорске и, приехав в сборную, тоже привнес лидерские качества, – сказал главный тренер «Барыса».