Скабелка об уходе Михайлиса: «Барыс» сделал ему 2-летнее предложение, но «Металлург» дал другие условия»

Теги Металлург Мг Андрей Скабелка Барыс Никита Михайлис Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Скабелка сказал, что «Барыс» не мог сохранить форварда Никиту Михайлиса.

В межсезонье форвард сборной Казахстана перешел в «Металлург», подписав контракт на год. Сообщалось, что его зарплата составит 80 миллионов рублей. 

– Никиту Михайлиса было невозможно сохранить в «Барысе»?

– Наверное, нет, учитывая сумму контракта. Мы хотели и сделали ему двухлетнее предложение, но «Металлург» предложил другие условия.

– То есть вы общались с ним и пытались уговорить?

– Конечно, мы все общались. Что значит уговорить? Мы все профессионалы. Как бы я ни уговаривал, у каждого хоккеиста свои требования.

Возможно, для него это шаг в карьере, когда он раскроется по-другому и станет намного сильнее. Мы желаем ему только удачи, чтобы он стал лидером в Магнитогорске и, приехав в сборную, тоже привнес лидерские качества, – сказал главный тренер «Барыса». 

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