Алексей Морозов: «Хотели бы, чтобы «Динамо» сыграло с «Вашингтоном». Выходили с предложением провести матчи с клубами НХЛ, но у них свои планы»

Теги Вашингтон Алексей Морозов НХЛ КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов прокомментировал возможность игр между клубами КХЛ и НХЛ.

«Мы и сами выходили с предложением провести матчи с клубами НХЛ.

Было такое задание поставлено руководством. НХЛ интересно проводить матчи между своими командами.

Мы хотели, чтобы наши команды играли с клубами НХЛ. Мы хотели бы, чтобы «Динамо» сыграло с «Вашингтоном», например.

Нам интересны клубы НХЛ, где много российских звезд.

Но у клубов НХЛ свои планы. Их чемпионат начинается поздно – в октябре. Мы отложили эти разговоры сейчас», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

4 комментария

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shahmur
Побольше вротенбергов всяких в росхоккее, и тогда матчи с клубами нхл останутся только во влажных ыантазиях.
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Alexander Bragin
зачем это надо-то? в советские времена проводились такие матчи, но со стороны НХЛ отношение к ним всегда было как к тренировочным. это наши там, из трусов выпрыгивали. а у них регулярка за контракт, плей-офф для души и показать кто на самом деле сильнее.
мотивации нет, а без неё всё тлен.
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берде
«У них свои планы»
Аштослучиласяяяя?!
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legenda mma
Такое ощущение, что некоторые люди делают вид, что живут в другое время.
+1
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