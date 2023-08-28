Алексей Морозов: «Хотели бы, чтобы «Динамо» сыграло с «Вашингтоном». Выходили с предложением провести матчи с клубами НХЛ, но у них свои планы»

Алексей Морозов прокомментировал возможность игр между клубами КХЛ и НХЛ.

«Мы и сами выходили с предложением провести матчи с клубами .

Было такое задание поставлено руководством. НХЛ интересно проводить матчи между своими командами.

Мы хотели, чтобы наши команды играли с клубами НХЛ. Мы хотели бы, чтобы « » сыграло с « », например.

Нам интересны клубы НХЛ, где много российских звезд.

Но у клубов НХЛ свои планы. Их чемпионат начинается поздно – в октябре. Мы отложили эти разговоры сейчас», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.