Алексей Морозов: «Хотели бы, чтобы «Динамо» сыграло с «Вашингтоном». Выходили с предложением провести матчи с клубами НХЛ, но у них свои планы»
Алексей Морозов прокомментировал возможность игр между клубами КХЛ и НХЛ.
«Мы и сами выходили с предложением провести матчи с клубами НХЛ.
Было такое задание поставлено руководством. НХЛ интересно проводить матчи между своими командами.
Мы хотели, чтобы наши команды играли с клубами НХЛ. Мы хотели бы, чтобы «Динамо» сыграло с «Вашингтоном», например.
Нам интересны клубы НХЛ, где много российских звезд.
Но у клубов НХЛ свои планы. Их чемпионат начинается поздно – в октябре. Мы отложили эти разговоры сейчас», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
мотивации нет, а без неё всё тлен.
Аштослучиласяяяя?!