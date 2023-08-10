Панарин о решении побриться налысо: «Кудри под Новгородской областью где-то болтаются сейчас. Просто так хотелось, пару лет эту идею вынашивал»

Артемий Панарин прокомментировал свое решение побриться налысо.

– Где твои кудри, к которым мы привыкли на протяжении твоей карьеры?

– Сбрились кудри. Под Новгородской областью где-то болтаются сейчас. Просто так хотелось.

– В одном из материалов в сети говорилось, что ты тем самым хочешь избавиться от всего плохого, что было в прошлом сезоне. Это ерунда?

– Так легко от этого не избавиться. Было бы так легко все – все бы это делали. Полная ерунда! Версий много в интернете. Я уже перестал прислушиваться к этой истории (смеется).

На самом деле, мне кажется, пару лет эту идею вынашивал. Думал, делать или не делать?! Сделал!

– Каким ты будешь в этом сезоне в плане образа?

– Таким же, как сейчас. А там посмотрим, как пойдет.

– Ты в таком образе провел какую-то часть лета на родине, в Коркино?

– Да, я был там полторы недели, почти две. Лысым вписался там. Встал на свое место. Я же вообще голый был. Наголо брился, поэтому сейчас я обросший, – сказал нападающий «Рейнджерс» Панарин.

Панарин теперь лысый: резко сменил имидж из-за неудачного этапа в карьере