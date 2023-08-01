Вадим Шипачев: «Эчпочмаки обожаю. Первый месяц после переезда в Казань постоянно их ел. В столовой на базе большой ассортимент местной кухни. Постоянно пробую что-то новое»

Вадим Шипачев рассказал о своем отношении к эчпочмакам.

– Я вот первым делом, когда приезжаю в Казань, плотно налегаю на национальную кухню. Просто без ума от эчпочмаков, перемячей, элешей и прочей татарской вкуснятины. Как тебе местная кулинария?

– Эчпочмаки я тоже обожаю. Раньше, когда приезжали в Казань или Уфу в составе СКА и «Динамо», постоянно через докторов заказывали местную выпечку.

Первый месяц после переезда в Казань просто постоянно их ел, ел, ел. Сейчас уже все. Пришло пресыщение.

Но у нас на базе есть замечательная столовая, где представлен большой ассортимент местной кухни. Так что не отказываю себе в удовольствии и постоянно пробую что-то новое. Все очень вкусно. Мне очень нравится! – сказал нападающий « » .