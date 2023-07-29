Кули об «Аризоне»: «Я воодушевлен будущим клуба и курсом его движения. Моя цель – помочь команде выиграть Кубок Стэнли»

Теги Кубок Стэнли Аризона НХЛ Логан Кули Хоккей

Логан Кули высказался о подписании контракта с «Аризоной».

3-й номер драфта НХЛ-2022 решил не возвращаться в университет Миннесоты и начать профессиональную карьеру. 

В начале лета форвард собирался продолжить карьеру в студенческом чемпионате, но в итоге передумал.

«Я хочу показывать максимум своих возможностей. Хочу, чтобы меня каждый день подталкивали к росту. Я хочу играть с лучшими. 

Я воодушевлен будущим «Аризоны» и тем курсом, которым движется команда.

Моя цель – надеть свитер «Аризоны» и помочь команде выиграть Кубок Стэнли. У каждого игрока НХЛ есть такая цель. Они хотят побеждать, и я хочу внести свой вклад всеми возможными способами», – сказал 19-летний нападающий.  

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1 комментарий

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Jeff Lebowski
Аризона о Кули: "Все хотят играть за нас. Ну, и Кули".
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