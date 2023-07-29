Кули об «Аризоне»: «Я воодушевлен будущим клуба и курсом его движения. Моя цель – помочь команде выиграть Кубок Стэнли»

Логан Кули высказался о подписании контракта с «Аризоной».

3-й номер драфта НХЛ-2022 решил не возвращаться в университет Миннесоты и начать профессиональную карьеру.

В начале лета форвард собирался продолжить карьеру в студенческом чемпионате, но в итоге передумал.

«Я хочу показывать максимум своих возможностей. Хочу, чтобы меня каждый день подталкивали к росту. Я хочу играть с лучшими.

Я воодушевлен будущим «Аризоны» и тем курсом, которым движется команда.

Моя цель – надеть свитер «Аризоны» и помочь команде выиграть . У каждого игрока НХЛ есть такая цель. Они хотят побеждать, и я хочу внести свой вклад всеми возможными способами», – сказал 19-летний нападающий.