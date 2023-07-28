Кормье об информации про переход в «Авангард»: «Серьезно? Это слух. У меня же контракт с «Айсбэреном»

Патрис Кормье заявил, что информация о его переходе в «Авангард» является слухом.

Ранее о возможном переходе канадского центрфорварда в омский клуб сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Есть информация, что я перейду в « », серьезно? Впервые слышу об этом. Это слух.

У меня же контракт с «Айсбереном», подписанный ранее», – заявил .

33-летний игрок перешел в немецкий клуб в это межсезонье. Он провел в 5 сезонов, поиграв за «Барыс», «Ак Барс» и «Автомобилист».