Кормье об информации про переход в «Авангард»: «Серьезно? Это слух. У меня же контракт с «Айсбэреном»

Теги Авангард возможные переходы чемпионат Германии КХЛ Айсбэрен Патрис Кормье Хоккей

Патрис Кормье заявил, что информация о его переходе в «Авангард» является слухом.

Ранее о возможном переходе канадского центрфорварда в омский клуб сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Есть информация, что я перейду в «Авангард», серьезно? Впервые слышу об этом. Это слух.

У меня же контракт с «Айсбереном», подписанный ранее», – заявил Кормье.

33-летний игрок перешел в немецкий клуб в это межсезонье. Он провел в КХЛ 5 сезонов, поиграв за «Барыс», «Ак Барс» и «Автомобилист». 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эд..19
Шевченко уже давно пора забыть. Доля правды в его сообщениях - 0,1%. Однако Спортс упорно раз за разом воспроизводит его бредни )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий