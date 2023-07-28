Кормье об информации про переход в «Авангард»: «Серьезно? Это слух. У меня же контракт с «Айсбэреном»
Патрис Кормье заявил, что информация о его переходе в «Авангард» является слухом.
Ранее о возможном переходе канадского центрфорварда в омский клуб сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
«Есть информация, что я перейду в «Авангард», серьезно? Впервые слышу об этом. Это слух.
У меня же контракт с «Айсбереном», подписанный ранее», – заявил Кормье.
33-летний игрок перешел в немецкий клуб в это межсезонье. Он провел в КХЛ 5 сезонов, поиграв за «Барыс», «Ак Барс» и «Автомобилист».
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