Барберио о переходе в «Северсталь»: «Друзья и семья были очень рады: я получил еще один контракт в такой хорошей лиге. В Череповце пока все нравится»

Теги Северсталь КХЛ Марк Барберио Хоккей

Канадский защитник Марк Барберио высказался о своем переходе в «Северсталь».

– Как ваши друзья и родственники из Северной Америки отреагировали на переход в российский клуб?

– Мои друзья и семья были очень рады за меня: я смог получить еще один контракт в такой хорошей лиге. «Северсталь» – команда с большим потенциалом, провела хороший сезон.

– Тебе нравится Череповец? Какие впечатления от российского города?

– Я пробыл там всего несколько дней, но пока мне все нравится. Некоторые болельщики уже выразили свою поддержку нашей команде, и это прекрасно – знать, что есть такая большая поддержка, – сказал Барберио

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