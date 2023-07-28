Барберио о переходе в «Северсталь»: «Друзья и семья были очень рады: я получил еще один контракт в такой хорошей лиге. В Череповце пока все нравится»
Канадский защитник Марк Барберио высказался о своем переходе в «Северсталь».
– Как ваши друзья и родственники из Северной Америки отреагировали на переход в российский клуб?
– Мои друзья и семья были очень рады за меня: я смог получить еще один контракт в такой хорошей лиге. «Северсталь» – команда с большим потенциалом, провела хороший сезон.
– Тебе нравится Череповец? Какие впечатления от российского города?
– Я пробыл там всего несколько дней, но пока мне все нравится. Некоторые болельщики уже выразили свою поддержку нашей команде, и это прекрасно – знать, что есть такая большая поддержка, – сказал Барберио.
Комментарии