Козырев о молодежи «Северстали»: «Ребята заиграют уже в этом сезоне – нет сомнений. Отрабатываем скоростной, комбинационный хоккей»
Андрей Козырев рассказал о подготовке «Северстали» к сезону КХЛ.
– Мы провели хорошую кропотливую работу по комплектованию.
У нас целая россыпь молодых талантов. Мы их всех очень хорошо знаем. Просто так мы их сюда не брали. Это все были целенаправленные обмены.
Задача тренерского штаба – дать им возможность прогрессировать. Надеемся, что они реализуют в нашей команде свой талант и потенциал.
– Вы ждете от молодежи прогресса. Какой отрезок времени вы им отводите? Когда ждать результат?
– Результаты будут уже в этом сезоне. Ребята заиграют уже в этом сезоне – в этом нет сомнений.
– При подготовке к сезону вы опираетесь на свой опыт работы?
– Опыт это не первостепенно. Я уже был главным тренером в «СКА-Неве». Я опираюсь на тот опыт.
Наша подготовка заключается в отработке модели игры в сезоне: скоростной, комбинационный хоккей, контроль шайбы. Упражнения построены именно на этой специфике.
– Какая задача у команды на сезон?
– Первостепенная задача – попадание в плей-офф.
– Какое впечатление от команды после первых тренировок?
– Впечатление замечательное. Тесты сдали очень хорошо. Ребята подготовлены.
Занятия, которые мы уже провели на льду, показали, что ребята способны следовать той модели игры, которую хочет видеть тренерский штаб.
У игроков огромный потенциал. На данный момент мы очень довольны, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
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