Козырев о молодежи «Северстали»: «Ребята заиграют уже в этом сезоне – нет сомнений. Отрабатываем скоростной, комбинационный хоккей»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев рассказал о подготовке «Северстали» к сезону КХЛ.

– Мы провели хорошую кропотливую работу по комплектованию.

У нас целая россыпь молодых талантов. Мы их всех очень хорошо знаем. Просто так мы их сюда не брали. Это все были целенаправленные обмены.

Задача тренерского штаба – дать им возможность прогрессировать. Надеемся, что они реализуют в нашей команде свой талант и потенциал.

– Вы ждете от молодежи прогресса. Какой отрезок времени вы им отводите? Когда ждать результат?

– Результаты будут уже в этом сезоне. Ребята заиграют уже в этом сезоне – в этом нет сомнений.

– При подготовке к сезону вы опираетесь на свой опыт работы?

– Опыт это не первостепенно. Я уже был главным тренером в «СКА-Неве». Я опираюсь на тот опыт.

Наша подготовка заключается в отработке модели игры в сезоне: скоростной, комбинационный хоккей, контроль шайбы. Упражнения построены именно на этой специфике.

– Какая задача у команды на сезон?

– Первостепенная задача – попадание в плей-офф.

– Какое впечатление от команды после первых тренировок?

– Впечатление замечательное. Тесты сдали очень хорошо. Ребята подготовлены.

Занятия, которые мы уже провели на льду, показали, что ребята способны следовать той модели игры, которую хочет видеть тренерский штаб.

У игроков огромный потенциал. На данный момент мы очень довольны, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

2 комментария

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Кеша
Козырев будет теперь звеньями готовить игроков для СКА . Надеюсь , что Мордашов в состоянии постоять за свою команду и игроков . Это не фарм клуб.
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alkamfell
Ответ Кеша
Козырев будет теперь звеньями готовить игроков для СКА . Надеюсь , что Мордашов в состоянии постоять за свою команду и игроков . Это не фарм клуб.
А ты думаешь зачем они молодежь понабрали? Чтобы продать потом как Гераськина. А в СКА или не в СКА, тут вопрос в цене. А Мордашов, была бы его воля, давно команду бы распустил, или в ВХЛ отправил, на худой конец.
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