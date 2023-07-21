Щитов о СКА: «В постоянном обновлении состава ищут ключ к победе в Кубке Гагарина, видимо. Это можно объяснить эмоциональностью руководства»

Никита Щитов высказался касательно изменений в составе СКА в межсезонье.

– Кто, на ваш взгляд, лучше всех в КХЛ усилился в межсезонье?

– По традиции это СКА, там сильно перетряхнули состав. Большая группа игроков перебралась в «Ладу». В то же время приобрели лидеров из других клубов, которые должны помочь завоевать долгожданный .

– В чем причины постоянной смены состава у СКА?

– Видимо, в постоянном обновлении состава ищут ключ к победе в Кубке Гагарина. Если ЦСКА и « » практически не меняли состав и только точечно усилились, то СКА идет по другому пути. Лидеров, которые не помогли выиграть Кубок, обменяли и решили сделать ставку на других игроков.

Если и в новом сезоне не получится добиться чемпионства, то может быть снова грандиозная ротация состава. Со стороны это можно объяснить эмоциональностью руководства. Интересно было бы задать такой вопрос на пресс-конференции СКА.

– Это помогает или мешает выиграть Кубок?

– Не знаю, даст ли это результат. Коллектив строится не так быстро, игрокам нужно притираться друг к другу. Вот сейчас сделали перекрестный плей-офф, и многие специалисты думают, что ЦСКА и СКА будут играть в финале. Даже тут такая помощь идет для питерцев.

Не знаю, будет ли это все на пользу. Но, думаю, СКА далеко пройдет в плей-офф. Это команда с амбициями, большими финансовыми возможностями и серьезным подбором игроков. У главного тренера тоже хорошие ассистенты, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.