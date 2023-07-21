Смолин о юном Харламове: «Его в школу ЦСКА еле взяли. Я все мог, Валера и физически отставал, и обводка была не ахти. В Чебаркуле поднатаскался»

Теги ЦСКА Валерий Харламов сборная СССР Анатолий Тарасов чемпионат СССР Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Смолин рассказал о том, что превосходил Валерия Харламова в юношеском хоккее.

– В юношах вы действительно были лучше Харламова?

– Гораздо.

– В чем?

– Что в технике, что в катании. Я все мог. Валера и физически отставал, и обводка была не ахти. Это в Чебаркуле поднатаскался.

– Вы верили, что из Харламова вырастет хоккеист?

– Да он вообще ничего собой не представлял!

– Ну и ну.

– Его в школу ЦСКА еле взяли. Сказал, что 1949 года рождения. А он – 1948-го. Отец харламовский, дядя Боря, пошептался о чем-то с Ерфиловым... Не знаю как – но зачислили. А так-то Валерка на вид – никто и ничего!

– Не выделялся?

– Абсолютно. 

– Из Чебаркуля Харламов вернулся другим человеком?

– Ну да. Набрался!

– Физически тоже подтянулся?

– Да. Но он и был крепыш. Предсезонку прошел в ЦСКА – и как начал в Чебаркуле забивать! Тарасов-то 17-летним поблажек не давал. Сколько мужики выполняют – столько и ты. Говорил: «Это твое дело – можешь или нет...» Все для него одинаковые. И заслуженный мастер спорта, и юниор, – сказал бывший игрок ЦСКА

Самый талантливый игрок ЦСКА поколения Харламова: начинал с Альметовым и Александровым, закончил в Ташкенте

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7 комментариев

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Дмитрий Глазкин
Я вот Ефима Смолина, юмориста, знаю. А это непонятно кто.
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Strannix
А по итогу кто вообще вспомнит какого Смолина? Единственное что про него знаю, это байка как Тарасов его в ворота ставил, после того как тот шайбу не стал блокировать.
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antistar-Z
Ну так да, болел в детстве и всё такое. Это известный факт. В том-то и крутость его. Если что, можно почитать, сто Крикунов подумал о Дацюке, когда впервые увидел мелкого паренька у которого одна нога короче другой)) Не того Смолина добавили в теги, кстати.
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Bashibuzuck
Кстати в фильме "Легенда номер 17" тоже упоминается, что из Чебаркуля он вернулся совсем другим
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Александр Кожевников
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Это что за чудо,откуда он выпал?
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Ko Vi
Ответ antistar-Z
Ну так да, болел в детстве и всё такое. Это известный факт. В том-то и крутость его. Если что, можно почитать, сто Крикунов подумал о Дацюке, когда впервые увидел мелкого паренька у которого одна нога короче другой)) Не того Смолина добавили в теги, кстати.
это правда, порок сердца у него был
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