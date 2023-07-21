Смолин о юном Харламове: «Его в школу ЦСКА еле взяли. Я все мог, Валера и физически отставал, и обводка была не ахти. В Чебаркуле поднатаскался»
Александр Смолин рассказал о том, что превосходил Валерия Харламова в юношеском хоккее.
– В юношах вы действительно были лучше Харламова?
– Гораздо.
– В чем?
– Что в технике, что в катании. Я все мог. Валера и физически отставал, и обводка была не ахти. Это в Чебаркуле поднатаскался.
– Вы верили, что из Харламова вырастет хоккеист?
– Да он вообще ничего собой не представлял!
– Ну и ну.
– Его в школу ЦСКА еле взяли. Сказал, что 1949 года рождения. А он – 1948-го. Отец харламовский, дядя Боря, пошептался о чем-то с Ерфиловым... Не знаю как – но зачислили. А так-то Валерка на вид – никто и ничего!
– Не выделялся?
– Абсолютно.
– Из Чебаркуля Харламов вернулся другим человеком?
– Ну да. Набрался!
– Физически тоже подтянулся?
– Да. Но он и был крепыш. Предсезонку прошел в ЦСКА – и как начал в Чебаркуле забивать! Тарасов-то 17-летним поблажек не давал. Сколько мужики выполняют – столько и ты. Говорил: «Это твое дело – можешь или нет...» Все для него одинаковые. И заслуженный мастер спорта, и юниор, – сказал бывший игрок ЦСКА.
Самый талантливый игрок ЦСКА поколения Харламова: начинал с Альметовым и Александровым, закончил в Ташкенте
7 комментариев